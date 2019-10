CHE TRAGEDIA! PUNTO DA UN CALABRONE MENTRE VA A FUNGHI: MUORE UN ARTIGIANO 51ENNE IN PROVINCIA DI MASSA –L’UOMO SI TROVAVA IN UN BOSCO QUANDO È STATO PUNTO DALL’INSETTO A CUI PROBABILMENTE NON SAPEVA DI ESSERE ALLERGICO… - ECCO COSA FARE QUANDO SI VIENE PUNTI DA UN CALABRONE

calabrone

Non sapeva, molto probabilmente, di essere allergico alle punture di calabroni. E' morto così Maurizio Cavalieri, un artigiano edile di 51 anni di Pontremoli, in provincia di Massa Carrara. L'uomo, sposato, con un figlio e residente a Groppoli di Cavezzana, si trovava in un bosco nei pressi della località e stava andando a cercare funghi quando è stato punto dall'insetto.

Il servizio 118 dell'Asl Toscana Nord ha richiesto l'intervento dell'elicottero Pegaso, giunto sul posto da Firenze alle 17.15 di giovedì, quando per Cavalieri purtroppo non c'era più nulla da fare. Il Pegaso a disposizione dell'eliporto di Massa era in quello stesso periodo impegnato nei soccorsi a una giovane donna della Lunigiana colpita da ictus. La salma è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale di Pontremoli.

Cosa fare se si viene punti da un calabrone

Le punture di insetti come api, vespe e calabroni sono uno dei pericoli dei mesi più caldi dell'anno e in alcuni casi possono avere conseguenze tragiche. Il professor Elio Novembre, responsabile della struttura dipartimentale di allergologia dell'ospedale Meyer di Firenze, ha spiegato che la risposta del fisico alla puntura di un insetto è sempre molto personale: è sempre normale comunque un arrossamento e un gonfiore vicino alla zona della puntura. Sono tuttavia possibili reazioni molto più gravi come lo shock anafilattico: in questo caso è necessario rivolgersi immediatamente al pronto soccorso.

calabrone imprenditore morto dopo la puntura

Le persone che sanno di correre questo rischio dovrebbero avere sempre con sé un kit salvavita che contiene adrenalina autoiniettante: la sostanza può essere, così, iniettata subito e si limitano i sintomi di gravi reazioni allergiche. Gli esperti raccomandano di evitare di indossare abiti dai colori troppo vivaci e mettere profumi intensi, che possono attirare l'attenzione degli insetti.