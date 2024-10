CHE TRAGEDIA! A ROMA TRE OPERAI SONO RIMASTI SCHIACCIATI DA UN ASCENSORE CHE E' CROLLATO IMPROVVISAMENTE DURANTE I LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ALL'INTERNO DI UN PALAZZO - IL BILANCIO E' DI UN MORTO E DUE FERITI, DI CUI UNO GRAVE...

Estratto dell'articolo di Enrico Tata per www.fanpage.it

ascensore crollato in un palazzo nel centro di roma

Un ascensore è crollato all'interno di un palazzo in via delle Vergini, civico 18, nel centro storico di Roma, la stessa via del Teatro Quirino, a pochi passi dal Quirinale e dalla Fontana di Trevi.[…] Da fonti della polizia locale, ci sarebbero un morto e due feriti, di cui uno in gravi condizioni.

L'INCIDENTE DURANTE I LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'ASCENSORE

[…] Sono stati soccorsi nello specifico tre operai, che stavano eseguendo una manutenzione straordinaria di un ascensore all'interno di un palazzo. Per cause ancora da accertare, durante i lavori sull'impianto di sollevamento e sulla cabina, per un intervento di soccorso di tre operai che stavano facendo una manutenzione straordinaria di un ascensore all'interno di un condominio. Per cause ancora da accertare, durante le operazioni sull'impianto e sulla la cabina i tre sono rimasti schiacciati dall'ascensore. .[…]