DAI, CHE TROVIAMO UNA CURA - L'ITALIA PARTECIPERÀ AI 2 STUDI DI FASE 3 (SULL'UOMO) PROMOSSI DA “GILEAD SCIENCES” PER VALUTARE L'EFFICACIA E LA SICUREZZA DELLA MOLECOLA SPERIMENTALE ANTIVIRALE REMDESIVIR NEGLI ADULTI RICOVERATI CON DIAGNOSI DI COVID-19 - I TEST SARANNO CONDOTTI PRESSO L'OSPEDALE SACCO, IL POLICLINICO DI PAVIA, L'AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA E QUELLA DI PARMA E LO SPALLANZANI…

(ANSA) - L'Italia parteciperà ai 2 studi di fase 3 (sull'uomo) promossi da Gilead Sciences per valutare l'efficacia e la sicurezza della molecola sperimentale antivirale remdesivir negli adulti ricoverati con diagnosi di COVID-19 (il nuovo coronavirus). Lo rende noto l'azienda. I test saranno inizialmente condotti presso l'Ospedale Sacco, il Policlinico di Pavia, l'Azienda Ospedaliera di Padova, l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma e lo Spallanzani.

SPALLANZANI - CORONAVIRUS

Si stanno identificando in collaborazione con AIFA altri centri in Regioni con alta incidenza dell'infezione da coronavirus per includerli negli studi. L'antivirale Remdesivir non è ancora approvato dalle autorità regolatorie per uso terapeutico e viene fornito per uso compassionevole - al di fuori degli studi clinici - per il trattamento in emergenza di singoli pazienti affetti da COVID-19 in gravi condizioni e senza valide alternative terapeutiche.