CHE UNGULATA! - GRANDE STORIA DALLA PROVINCIA DI TORINO: UN’AUTO COLPISCE UN CINGHIALE, ARRIVA UN UOMO CHE SI FERMA E INVECE CHE SOCCORRERE LA FAMIGLIA A BORDO SI CARICA L’ANIMALE MORTO IN AUTO E LO PORTA VIA - IL RACCONTO: “ABBIAMO PENSATO FOSSE QUALCUNO CHE VOLEVA AIUTARCI. DOPO POCO SENTIAMO…”

Antonella Torra per www.lastampa.it

Stavano rientrando a casa, marito, moglie, il figlioletto di soli 3 anni e un cane: alle porte di Chieri, sulla statale che va verso Riva, lo schianto.

«Erano le 22,30 - racconta Federica - Sulla provinciale per Villanova abbiamo preso in pieno un cinghiale. Nessuno, a bordo, si è fatto nulla. Ma la macchina è distrutta: sono scoppiati tutti e otto gli airbag». Federica e il marito scendono dall'auto e vedono l'animale senza vita. «Siamo risaliti in auto per far scendere mio figlio e il cane».

A quel punto sente il rumore di un'auto che si ferma: «Abbiamo pensato fosse qualcuno che voleva darci soccorso».

Nessuno, invece, si avvicina a chiedere notizie: «Dopo poco sentiamo l'auto partire sgommando, scendo di nuovo per vedere e il cinghiale non c'è più. Non volevo crederci ma questa persona che si era fermata, senza nemmeno preoccuparsi di come stavamo: ha soltanto pensato bene di caricarsi il cinghiale in auto e portarselo a casa. Che vergogna».

Non è il primo episodio in quel punto: qualche mese fa una donna alla guida di un fuoristrada ha travolto ed ucciso un cinghiale, distruggendo la parte anteriore destra dell'auto. L'anno scorso un altro episodio.

«Gli ungulati vengono in quella zona alla ricerca di cibo» dice Federica. A due passi dal luogo dell'incidente c'è un ingrosso di frutta e verdura. Ma la presenza di cinghiali, che provocano non pochi danni tra i campi della zona, viene segnalata in tutta la provincia.

Un fenomeno che suscita sempre più allarme e polemiche tra agricoltori, ma non solo. Gli ungulati si spingono sempre più spesso, alla ricerca di cibo e in questo periodo spaventati dai cacciatori, nei pressi dei centri abitati, suscitando preoccupazione tra gli abitanti.

