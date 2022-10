CHE UNGULATA! – NON BASTAVANO I SOLITI PROBLEMI DI RACCOLTA RIFIUTI A PEGGIORARE L’INVASIONE DEI CINGHIALI A ROMA, ORA CI SI METTONO ANCHE GLI ECO-CAZZONI CHE SABOTANO LE GABBIE INSTALLATE NEI PARCHI – GLI AMBIENTALISTI DISTRUGGONO IN MEDIA CIRCA TRE GABBIE UN DANNO CHE COSTA 15 MILA EURO DI RISORSE PUBBLICHE PER OGNI “BLITZ” – LA POLIZIA HA IDENTIFICATO A ALMENO TRE PERSONE...

Li intercettano seguendo le strade percorse dagli animali, lanciano appelli a suon di dirette Facebook: «Siamo in via Taverna, ci sono le forze dell'ordine e le guardie parco io sto andando con altri attivisti». Per loro è una missione, ovvero quella di distruggere o sabotare le gabbie di contenimento per i cinghiali che da mesi - da quando cioè è esplosa l'emergenza della pesta suina - hanno riempito parchi e riserve naturali. […]

Gli attivisti sono entrati in azione anche giovedì pomeriggio quando la task-force è tornata a via Taverna in una porzione di parco che confina con una proprietà privata. I residenti erano spaventati, le segnalazioni sui cinghiali non tendevano a diminuire e dunque un nuovo intervento di posizionamento gabbie.

Ma stavolta, a fronte di quanto deciso dalla Prefettura - tutelare ogni intervento con personale delle forze dell'ordine al fine di evitare i sabotaggi - gli ambientalisti sono stati identificati. […]. Si è dato conto di tre gabbie smontate.

Ognuna di queste costa in media 3 mila euro, poi ci sono le componenti, come gli sportelli che sono i primi ad essere rimossi se diventa troppo difficoltoso distruggere interamente la recinzione. […] Mediamente, dunque, per ogni sabotaggio messo a segno, si disperdono circa 15 mila euro di risorse pubbliche.

A trainare le proteste sono almeno tre persone che però operano singolarmente: non fanno gruppo, una volta interviene l'uno, la seconda l'altro o altra. Tutto viene filmato e trasferito via social e non si fermano. Ad oggi la presenza dei cinghiali in città è diventata quasi un'emergenza soprattutto per l'interno quadrante a Nord-Ovest di Roma. […]

L'attività di contrasto e cattura va avanti, i risultati nonostante i sabotaggi ci sono, tant' è che a fronte del nuovo obiettivo della Regione (catturare entro la fine dell'anno 1.957 cinghiali) ad oggi in tutto il territorio ne sono stati fermati 1.595. Di questi 513 sono stati bloccati nella Capitale in quelle due zone Roma 1 e Roma 2 che coincidono con i parchi e le riserve naturale e i quartieri a Nord della Capitale: dalla Cassia a Pineta Sacchetti, da Monte Mario a Trionfale.

