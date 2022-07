30 lug 2022 11:15

CHE VITTORIA DI PIRRO PER RIMBA-BIDEN! - LA CAMERA AMERICANA HA APPROVATO LA LEGGE PER VIETARE LA VENDITA DI ARMI D'ASSALTO NEGLI STATI UNITI, SCADUTO NEL 2004 E MAI RINNOVATO. NANCY PELOSI ESULTA PARLANDO DI “PASSO CRUCIALE NELLA LOTTA CONTRO L'EPIDEMIA MORTALE DELLA VIOLENZA ARMATA”, MA IL PROVVEDIMENTO NON HA ALCUNA CHANCE DI ESSERE APPROVATO IN SENATO PER L’OPPOSIZIONE DEI REPUBBLICANI – PER I DEM È SOLO UN MODO PER LAVARSI LA COSCIENZA E FAR VEDERE CHE…