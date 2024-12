CHER UNA VOLTA – LA CANTANTE RACCONTA NELLA SUA STRAORDINARIA BIOGRAFIA IN UN DUE VOLUME LA VITA SULLA MONTAGNE RUSSE. DALL’INFANZIA CON UNA MADRE CHE ARRIVÒ A SPOSARSI SETTE VOLTE CON UOMINI ANCHE VIOLENTI (“ANCORA OGGI NON SOPPORTO IL RUMORE DELLA CINTURA CHE SI SFILA DAI PASSANTI DEI PANTALONI”) AL SUO INCONTRO CON IL MUSICISTA SONNY BONO A 16 ANNI (“MENTIVO SULL’ETÀ) – POI IL SUCCESSO, I PARTY PRIVATI CON JACKIE KENNEDY E SALVADOR DALÍ: “AVEVO VISTO UN OGGETTO A FORMA DI PESCE E LUI MI SPIEGÒ CHE ERA UN VIBRATORE, CAPII SUBITO CHE C'ERA APPENA STATA UN'ORGIA” – IL NAUFRAGIO DEL MATRIMONIO E DELLA CARRIERA E… VIDEO

Estratto dell’articolo di Andrea Palazzo per il "Messaggero"

cher 3

«È mille volte più difficile tornare al top, che arrivarci la prima volta». Così scrive Cher (78) nel primo volume dell'autobiografia in uscita il 3 dicembre (CherIl memoir, parte prima, HarperCollins), commentando i suoi innumerevoli comeback trionfali, seguiti da momenti di declino che sembravano senza ritorno.

[…] Nata Cherilyn Sarkisian nel '46, l'infanzia è dickensiana: un microcosmo in cui la violenza, la miseria e l'adulterio sembravano ineluttabili. Ha ereditato la voce da cantante da sua madre, Jackie, che da bambina si esibiva per pochi spiccioli nei luridi saloon di Oklahoma City. Da neonata, Cher era stata affidata per un periodo a un orfanotrofio cattolico, cosa che - scrive - «mi ha lasciato per sempre la paura di essere abbandonata».

cher memoir

«In famiglia tutti dipendevano da sostanze» aggiunge, parlando del padre armeno, eroinomane e giocatore d'azzardo. Dopo di lui, la mamma ne sposerà altri sette. Il più gentile dei patrigni era un ubriacone e ancora oggi Cher ricorda: «Non sopporto il rumore della cintura che si sfila dai passanti dei pantaloni».

[…] Dopo un flirt a 15 anni con Warren Beatty, l'incontro con l'uomo della sua vita, il musicista Sonny Bono, a 16 («ma mentivo sull'età», scrive).

cher con sonny bono

[…] All'inizio la relazione era platonica e lei aveva bisogno di un posto dove dormire, in cambio cucinava e faceva le pulizie.

«Non sei per niente attraente, hai zero curve», lui le diceva.

[…] Nel '65 con I got you babe scalzarono i Beatles dalla cima delle classifiche.

Del periodo, la cantante ricorda le copertine su Vogue, grazie alla fashion editor, Diana Vreeland e i party privati per Jackie Kennedy o Salvador Dalí: «Avevo visto un oggetto a forma di pesce e lui mi spiegò che era un vibratore, capii subito che c'era appena stata un'orgia».

Nel '69, la nascita della figlia Chas (ora è un transgender chiamato Chaz, ma la madre gli ha chiesto il permesso di usare il vecchio nome nel libro) e il mondo musicale che stava cambiando, con l'ondata di artisti impegnati nei diritti civili. Sonny & Cher sembravano, ormai, fuori moda. Finirono a esibirsi nei teatrini davanti a 100 persone ma, con il tempo, idearono un nuovo show che ruotava intorno a battute, barzellette e siparietti canori.

cher 1

La gente ricominciò ad affluire e la coppia tornò al successo in Tv grazie a questo format, nel The Sonny & Cher comedy hour. In parallelo, la vita coniugale era faticosa e Sonny viene descritto come dispotico, vendicativo e manipolatore. Cher racconta: «Guardavo giù dal balcone di notte e volevo buttarmici. Poi ho capito che bastava lasciarlo».

La celebre comica, Lucille Ball, gliel'aveva urlato - «Mandalo a quel paese, sei tu quella col talento» - e il lungo tempo che Cher ha impiegato a prendere consapevolezza di sé è, di fatto, l'arco narrativo dell'autobiografia. Il divorzio nel '75 fu inevitabile. La cantante scoprì di non avere più un soldo: lui possedeva il 95% di una società di cui lei era un'impiegata, senza aver mai ricevuto lo stipendio. Ma Cher evita vittimismi e ci tiene, soprattutto, a ricordare quanto sia stata dura la strada delle donne nel secolo scorso.

cher con liberace

Anche per questo, racconta il suo sofferto aborto durante il secondo matrimonio con il musicista Gregg Allman, che le nascondeva di essere eroinomane: «Mi sembrava strano che anche a letto indossasse le maniche lunghe». Alla fine di questo primo volume non si è ancora arrivati al suo Oscar, ma esce già fulgido il ritratto di uno spirito libero […]

cher 4 cher Cher e Alexander Edwards cher elvis presley e cher cher cher cher cher cher cher cher 2