OH MAMMA MIA! - GIORGIA SOLERI È NOTA PER ESSERE LA FIDANZATA DI DAMIANO DEI MANESKIN E PER IL SUO IMPEGNO PER IL RICONOSCIMENTO DELLA VULVODINIA, MALATTIA DI CUI SOFFRE DA SEMPRE, MA HA UN FLORIDO PASSATO DA MODELLA FREELANCE - “MOWMAG” HA SCOVATO IN RETE IL RICCO PORTFOLIO IN CUI SI MOSTRA SENZA VELI, E SI CHIEDE: “COME MAI NON HA MAI CHIESTO LA RIMOZIONE DI QUESTE FOTO BOLLENTI? NON PUÒ FAR NULLA A TAL PROPOSITO O PIUTTOSTO POCO SI CURA DELL’ALTRUI GIUDIZIO?” - FOTOGALLERY BOMBASTICA