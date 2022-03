7 mar 2022 20:05

E CHI LA AMMAZZA! - LA REGINA ELISABETTA HA TENUTO LA SUA PRIMA UDIENZA IN PRESENZA DA QUANDO E' RISULTATA POSITIVA AL VIRUS: HA RICEVUTO JUSTIN TRUDEAU, IL PRIMO MINISTRO CANADESE, IN VISITA NEL REGNO UNITO PER DISCUTERE CON BORIS JOHNSON DELLA GUERRA IN UCRAINA - ELISABETTA SEMBRA PIU' IN FORMA CHE MAI: NON HA AVUTO BISOGNO NEANCHE DEL SUO BASTONE...