Da "www.corriere.it"

Una zebra sta attraversando con il suo branco il fiume Mara, in Kenya, quando finisce tra le fauci di un coccodrillo di 2,5 metri. Tutto sembra già scritto; il coccodrillo la tiene per una zampa e per lei non sembra esserci via di fuga. Tuttavia, la zebra resiste e - in qualche modo - riesce ad arrivare fino alla riva e mettersi in salvo.

