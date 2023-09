A CHI BOCCA NON S'INGRUGNA! – IL SESSO ORALE VIENE PRATICATO SEMPRE PIÙ SPESSO, MA SOLO AGLI AMANTI. UN SONDAGGIO RIVELA COME FELLATIO E CUNNILINGUS VENGANO “REGALATI” CON MOLTA PIÙ FREQUENZA ALLA PERSONA CON CUI SI COMPIE UNA SCAPPATELLA – ALL’INTERNO DELLA COPPIA SPESSO NON SI HA IL CORAGGIO DI CHIEDERE L’ESPERIENZA PER PAURA, E ALLORA LE PROPRIE PERVERSIONI VENGONO ESEGUITE FUORI DAL LETTO CONIUGALE (O CHI SA DOVE)…

È boom del sesso orale, ma al di fuori della coppia. Un sondaggio condotto dal 27 al 31 marzo 2023 da Incontri-ExtraConiugali.com, il portale più affidabile dove cercare un’avventura in totale discrezione e anonimato rileva che tra le coppie ufficiali i rapporti orali hanno una ricorrenza che sono in media la metà rispetto a quella che si registra tra le coppie clandestine, sia per gli uomini che per le donne.

«Sia il sesso orale che il BDSMsono pratiche che ormai non sono più un tabù, ma al tempo stesso all’interno di una coppia già strutturata non si ha l’ardire e il desiderio di concretizzare queste esperienze. Molti non trovano neanche il “coraggio” di parlarne con il partner, altri riferiscono di averci provato ma che poi l’esperienza è stata disastrosa» sottolinea Alex Fantini, ideatore di Incontri-ExtraConiugali.com.

Non è così per chi cerca una relazione extraconiugale. «In questo caso entrambi hanno già a priori il desiderio di trasgredire e quasi sempre si stabilisce già prima di un incontro cosa si vuole sperimentare. Insomma i desideri coincidono a priori ed il risultato è sempre più appagante rispetto ad una trasgressione all’interno di una coppia già consolidata» spiega Alex Fantini.

Dal sondaggio emerge anche che le parti tendono ad invertire i ruoli, passando dal cunnilingus alla fellatio, dalla dominazione alla sottomissione, e che entrambe le forme di trasgressione —sesso orale e sadomasochismo— sono vissute come una forma di “altruismo”, come dimostrato da uno studio pubblicato sul Journal of Sex Research (bit.ly/3zzdKJu), condotto congiuntamente dai dipartimenti di Sociologia dell’Università dell’Indiana (Laura Backstrom e Jennifer Puentes) e dell’Università del Michigan (Elizabeth Armstrong), che ha potuto dimostrare che le donne gradiscono il cunnilingus tanto quanto gli uomini gradiscono la fellatio.

«Sempre più emancipate ed aperte, le donne perseguono il loro diritto a provare piacere —quindi a richiederlo— ed a trasgredire, nel duplice ruolo di dare-avere. E sono proprio loro, le donne a fare da traino a questo fenomeno: gli uomini seguono ben volentieri questa tendenza» commenta il fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com.

La ricerca «Who gives and who gets: why, when and with whom young people engage in oral sex» (pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22327462) del dipartimento di Psicologia dell’Università del Nuovo Brunswick in Canada (Sarah Vannier e Lucia O’Sullivan) ha poi confermato ulteriormente i motivi fisici alla base dell’aumento del desiderio di sesso orale.

Ed ancora un’altra ricerca, condotta dalla Università Statale di New York, ha dimostrato che lo scambio di liquidi è un efficace antidepressivo naturale. «I ricercatori hanno riscontrato una correlazione importante tra benessere psichico e l’assunzione di liquidi seminali: contengono serotonina, melatonina, cortisolo ed ossitocina, ormoni capaci di migliorare l’umore e combattere l’insonnia» sintetizza il fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com.

