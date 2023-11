CHI È LA BOMBASTICA FATIMA FLOREZ, LA 42ENNE CHE HA FATTO PERDERE LA TESTA A JAVIER MILEI: IMITATRICE E PERSONAGGIO TV, ERA SPOSATA DA 22 ANNI CON IL SUO AGENTE QUANDO, LO SCORSO ANNO, HA INCONTRATO IL NEO PRESIDENTE ARGENTINO – PARE CHE I DUE ABBIAMO INIZIATO A FREQUENTARSI MENTRE LEI ERA ANCORA IMPEGNATA: “ABBIAMO INIZIATO A CHATTARE SU INSTAGRAM E CI SIAMO VISTI MOLTO TEMPO DOPO. IO SONO LA SUA LEONESSA”. SI FARA' DOMARE DA MILEI CHE SI VANTA DELLA SUA RESISTENZA SESSUALE E HA UNA PASSIONE PER IL SESSO A TRE?

Fino a poche giorni fa, l'attrice argentina Fatima Florez era nota principalmente per le sue imitazioni. Ma dopo la schiacciante vittoria elettorale del suo partner, Javier Milei, la 42enne è destinata a essere conosciuta in tutto il mondo come la nuova First Lady argentina.

La coppia ha iniziato a frequentarsi nel luglio di quest'anno dopo essersi incontrati in uno show tv lo scorso dicembre mentre Fatima era ancora sposata con suo marito.

Durante il fine settimana, l'attrice - che vanta 1,1 milioni di follower su Instagram - ha mostrato pubblicamente il suo sostegno alla sua dolce metà pubblicando una foto in cui votava. A sua volta, Javier ha condiviso l'immagine della sua ragazza con i suoi 3,9 milioni di follower e ha scritto: 'Il mio amore Fatima Florez ha già votato...!!! lunga vita alla fottuta libertà.'

Ora la donna, che si è autodefinita "leonessa", sarà in grado di domare il nuovo presidente che è diventato famoso vantandosi della sua resistenza sessuale e della sua passione per il sesso a tre?

Fatima Florez - il cui vero nome è Maria Eugenia Florez - è nata nel febbraio 1981 ed è cresciuta a Olivos, un quartiere borghese alla periferia di Buenos Aires.Si ritiene che il padre dell'attrice, Oscar, lavorasse come architetto mentre la madre Marta fosse un'insegnante di geografia. La coppia aveva tre figlie e si è separata quando Fatima aveva nove anni. In un'intervista del 2019 con Infobae , Fatima ha rivelato che ha scoperto il suo talento per le imitazioni quando era alle elementari.

Da adolescente, l'attrice ha lottato con la propria immagine e ha sofferto di anoressia dopo il divorzio dei suoi genitori. A 17 anni Fatima è diventata una ballerina, tre anni dopo si è unita alla band Las Primas e è trasferita in Perù per lavoro dove ha incontrato il suo ex marito Norberto Marcos, che ha quasi 20 anni più di lei.

Dopo aver scoperto il talento di Fatima per l'imitazione, Norberto è diventato l'agente della cantante, convincendola ad adottare un nome d'arte. La coppia si è sposata nel 2001.

Nel 2012, Fatima ha co-presentato il game show per famiglie argentino Plan TV ed è apparsa nello sketch Journalism for Everyone.

Fatima è diventata famosa in Argentina per la sua imitazione dell'allora vicepresidente Cristina Fernandez de Kirchner.

La coppia si è sposata nel 2001 e sono stati insieme per 22 anni. Nonostante i due abbiano dichiarato pubblicamente di restare in buoni rapporti, sulla stampa argentina circolano voci di litigi di presunte infedeltà.

Nel dicembre 2022, Fatima ha incontrato il suo attuale fidanzato Javier Milei dopo che i due sono apparsi nel popolarissimo talk show di Mirtha Legrand, due mesi prima che lei si separasse ufficialmente dal marito.

Durante l'intervista, Fatima ha detto scherzosamente al politico: «Sei troppo solo per il tuo importante ruolo». A ottobre, la coppia è tornata nello spettacolo di Mirta per confermare che si frequentavano. «Abbiamo iniziato a parlare su Instagram e abbiamo iniziato a vederci più tardi. È venuto in modo molto naturale. Ero in Uruguay, lavoravo, e abbiamo iniziato a scriverci». Lui ha confessato: «Sono molto innamorato».

Dopo l'intervista, Fatima ha continuato a impersonare il suo nuovo fidanzato in uno dei suoi spettacoli. Condividendo una sua foto nel backstage, Fatima - che indossava una parrucca marrone arruffata e lenti a contatto blu brillante - ha scritto: «Io sono la tua leonessa».

Il mese scorso, Javier ha condiviso un filmato della sua ragazza che lo incoraggiava durante uno dei suoi raduni.

