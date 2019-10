19 ott 2019 15:17

CHI BUS ALLA MIA PORTA - A ROMA UN AUTISTA DELL’AUTOBUS FA SCENDERE I PASSEGGERI PER CARICARE A BORDO IL SUO SCOOTER - È SUCCESSO SULLA LINEA PERIFERICA 982 GESTITA DA UN CONSORZIO PRIVATO PER CONTO DEL COMUNE - I TESTIMONI: “ERA IN STATO DI AGITAZIONE, HA LIQUIDATO LE PERSONE CHE SI TROVAVANO A BORDO DICENDO “L’AUTOBUS NON PARTE” INDICANDO L’USCITA PER POI OCCUPARSI UNICAMENTE DELLO SCOOTER”