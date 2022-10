CHI È, CHI NON È E CHI SI CREDE DI ESSERE PAOLA DI BENEDETTO, LA NUOVA FIAMMA DI MATTEO BERRETTINI - EX COMPAGNA DI FEDERICO ROSSI (DEL DUO BENJI & FEDE) E DEL RAPPER RKOMI, AVREBBE CONOSCIUTO IL TENNISTA TRAMITE INSTAGRAM, PRIMA DI PASSARE UNA NOTTE BOLLENTE IN HOTEL CON LUI - SCELTA DA PAOLO BONOLIS COME "MADRE NATURA" PER "CIAO DARWIN", HA FATTO ANCHE LA BALLERINA PER "COLORADO" E PARTECIPATO A "L'ISOLA DEI FAMOSI" E "GF VIP", VINCENDO LA QUARTA STAGIONE...

Da www.corriere.it

Matteo Berrettini ha una nuova fiamma. Radio gossip non ha dubbi: il tennista romano ha iniziato una relazione con Paola Di Benedetto. I due si sarebbero conosciuti tramite Instagram e avrebbero, condizionale d’obbligo, passato una notte insieme a Torino. Storia sotto i riflettori per Matteo dopo la relazione con la collega Ajla Tomljanovic e il flirt con la modella Meredith Mickelson (mai confermato dal diretto interessato). Sì perché Paola Di Benedetto è un volto noto della tv.

Si è da poco lasciata con il cantante (e giudice di XFactor) Rkomi. Un amore estivo, ufficializzato con foto di rito con Fedez e Ferragni, poi finito. Prima aveva fatto coppia fissa con Federico Rossi, una metà del duo canoro Benji e Fede. Insomma dalla musica alle racchette.

Speaker radiofonica (lì Berrettini le avrebbe fatto recapitare un mazzo di fiori), conduce dal lunedì alla domenica «Generazione zeta» su Radio Zeta, ma è in onda anche su Rtl 102.5. Nata a Vicenza da genitori siciliani, giovanissima inizia a partecipare a concorsi di bellezza: la nota una tv locale, dove muove i primi passi. Viene scelta da Paolo Bonolis come «madre natura» in «Ciao Darwin», poi è ballerina nel cast di «Colorado» e concorrente dell’«Isola dei Famosi». La svolta arriva con il «Grande Fratello Vip», vincitrice a sorpresa della quarta edizione.

Molto attiva sui social, senza paura nel mostrare anche imperfezioni fisiche, come quando si è fotografata con uno sfogo sul viso: «So che tutto questo fra qualche settimana o forse mese, chi lo sa, scomparirà. Ma nel frattempo ho imparato a conoscermi e ad accettare il fatto che essere Umani implica anche accettare di essere imperfetti, vulnerabili e in costante cambiamento. Domani non saremo uguali a oggi, spunterà un’altra imperfezione, una linea d’espressione, un capello bianco. E va bene così c..o! Chi lo dice che non possiamo vivere i nostri cambiamenti in totale serenità? Chi le ha scritte queste regole? E soprattutto chi dice che debba essere sempre così? Io non ci sto. Io sono umana. E non voglio essere perfetta. Mi fa schifo la perfezione».

Paola è una vera sportiva: va in palestra, si allena con la danza, fa pilates. Non segue una dieta particolare, cerca di ascoltare il suo corpo: «Ascolto le esigenze del mio corpo. Se vuole la pasta, mangio pasta, se ha voglia di pizza, mangio pizza. Non vuole sembrare una frase scontata detta da chi è sempre magro e non ingrassa con niente e mangia qualunque cosa, però per me una regola fondamentale è sapersi ascoltare senza imporsi regole troppo rigide che poi non si andranno quasi sicuramente a rispettare». Uno sgarro che si concede? I dolci, meglio se «pancake con crema di pistacchio e cioccolato bianco».

