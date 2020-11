CHI CONSUMA SARA' CONSUMATO – IL BLACK FRIDAY NEGLI STATI UNITI SI È TRASFORMATO NEL SOLITO CAOS NONOSTANTE LA PANDEMIA: SE IN ALCUNI NEGOZI HANNO TENTATO DI FAR RISPETTARE LE REGOLE, NON SONO MANCATE RISSE, ASSEMBRAMENTI E FILE DI PERSONE AMMASSATE UNA SULL’ALTRA – I CDC AVEVANO CONSIGLIATO DI FARE GLI ACQUISTI SULLE PIATTAFORME DEI NEGOZI CHE OFFRIVANO LE OFFERTE ANCHE ONLINE, MA… VIDEO

DAGONEWS

black friday negli usa 11

Il Covid non ha fermato il Black Friday, il giorno di shopping più frenetico dell’anno negli Stati Uniti. Diversi clienti si sono messi in coda sin da ieri sera davanti ai negozi per accaparrarsi le offerte migliori mentre i rivenditori sperano in un’impennata della spesa dopo mesi neri per le vendite.

Nonostante i CDC hanno avvertito che lo shopping in presenza aumenta il rischio di contagio, molti acquirenti non si sono arresi: davanti ad alcuni negozi si sono viste file ordinate con commessi pronti a prendere la temperatura e a incoraggiare le persone a non sostare per troppo tempo nelle corsie. Ma in alcuni negozi le file di persone senza distanziamento e gli assembramenti fanno rabbrividire.

black friday negli usa 5

Il 19 novembre, i CDC hanno etichettato "fare shopping in negozi affollati subito prima, durante o dopo il Ringraziamento" un'attività ad alto rischio. I CDC hanno esortato le persone a limitare gli acquisti in presenza, anche nei supermercati.

Tradizionalmente il Black Friday, il giorno dopo il Ringraziamento, lancia la stagione dello shopping natalizio negli Stati Uniti, con i rivenditori che offrono sconti elevati facendo schizzare le loro entrate. Molti hanno cercato di rassicurare i clienti sulle misure di sicurezza adottate, ma molti hanno preferito fare acquisti online.

black friday negli usa 4

Nel complesso, la National Retail Federation prevede che le vendite al dettaglio durante le festività aumenteranno tra il 3,6% e il 5,2% rispetto al 2019, per un totale di 766,7 miliardi di dollari.

