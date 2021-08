CHI CONTROLLA IL CONTROLLORE? – L’OBBLIGO DI GREEN PASS È SCATTATO, MA MOLTI BAR E RISTORANTI SE NE FREGANO: ALCUNI SI SONO LIMITATI AD APPENDERE UN CARTELLO SULLA PORTA, ALTRI SI SPINGONO A CONTROLLARE DISTRATTAMENTE I CELLULARI DEI CLIENTI CHE DICONO DI AVERE IL CERTIFICATO, MA CONTROLLI INCROCIATI CON DOCUMENTI E PASSAPORTI NON SE NE VEDONO – “NON SIAMO SCERIFFI” LAMENTANO, “NON VOGLIAMO AVERE PROBLEMI” RISPONDONO ALTRI. E COME SEMPRE FATTA LA REGOLA, TROVATO IL MODO FACILISSIMO PER AGGIRARLA…

Emiliano Bernardini e Flaminia Savelli per “Il Messaggero”

A fare da deterrente c'è solo un cartello che avverte la clientela che è obbligatorio avere il Green pass. Nello stesso foglio appeso alle varie porte di bar e ristoranti c'è anche enunciato l'articolo del decreto legge che impone l'obbligatorietà della carta verde per sedersi all'interno ma nulla più. E già, perché poi nei fatti nessuno controlla. Al massimo c'è qualcuno che chiede: «Ce l'avete il Green pass?». «Sì» risposta di rito ed ecco un bel tavolo apparecchiato per sei al fresco del ponentino che esce da un bocchettone dell'aria condizionata. La linea comune sposata dai ristoratori è molto chiara: «Non chiediamo documenti a nessuno».

Tradotto: daranno al massimo una sbirciatina ai cellulari mostrati dai clienti ma non andranno oltre. Niente carta d'identità o passaporto per associare i nominativi: «Non siamo sceriffi», dichiarano anche perché non vogliono avere problemi. Sarà forse anche per questo che i tavoli sono pieni. Girando per la città è difficile incontrare locali vuoti. I turisti sono tornati a godersi il Bel Paese, le città non si sono completamente svuotate e così i tavoli si riempono.

TUTTI FUORI Il lavoro è facilitato anche dal fatto che, grazie ai nuovi dehors, tutti ormai posseggono uno spazio all'esterno dove il Green pass non è necessario. Quasi la metà dei ristoratori infatti adesso punta esclusivamente su quelli. Eppure ieri diverse disdette sono arrivate in particolare da tavolate miste ossia composte di gente vaccinata e non che aveva prenotato o trovato posto solo all'interno. Nella confusione del non saper bene cosa fare e della poca voglia di spendere soldi per un tampone meglio rinunciare al pranzo o alla cena in compagnia.

Altri invece hanno chiamato chiedendo di spostarsi all'esterno, magari posticipando anche la prenotazione. Parliamo comunque di una piccola percentuale. Discorso simile per i bar dove i controlli sono rarissimi. Tra l'altro qui la Carta verde non è necessaria né al bancone né all'esterno. Solo chi si siede all'interno ha l'obbligo. Ma anche in questo caso molti sono riusciti ad aggirare il problema: colazione ordinata al bancone e poi portata al tavolino dentro direttamente dal cliente.

I proprietari chiudono un occhio. «L'avvio dell'obbligo di Green pass si sta rivelando un disastro, tra malfunzionamenti dell'app deputata a scansionare il certificato, clienti che fanno resistenza e tavoli che in questa incertezza rimangono vuoti» attacca Giancarlo Banchieri, presidente di Fiepet, l'associazione di bar e ristoranti di Confesercenti, che chiede anche «chiarimenti sulle modalità e sulle responsabilità» e una sospensione delle sanzioni «in questa fase di avvio», come in Francia. Nella confusione c'è anche chi ha deciso di anticipare le vacanze perché convito che a settembre le regole saranno molto più chiare e meno stringenti.

GLI ALTRI Un discorso molto simile fatto da alcuni titolari di piscine e palestre che approfittando del mese estivo e del crollo degli iscritti ha abbassato la saracinesca. Chi è rimasto però controlla con rigore. All'Aventino Nuoto entrano tutti con borsa e cellulare in bella mostra. «Controlliamo tutti. Abbiamo scaricato l'applicazione e non abbiamo avuto problemi. Abbiamo rimandato a casa solo due clienti ma solo perché avevano dimenticato di portalo, hanno risolto facendoselo stampare in farmacia», ci racconta Elena della segreteria. Nelle palestre il problema è per gli abbonamenti annuali visto che il Green pass non ha una scadenza così lunga.

Qualche problema in più per i musei dove ieri mattina si sono presentati diversi turisti impreparati e si sono registrate code lunghissime. A Roma, la fila per il Colosseo è stata di circa 45 minuti nella prima parte della mattinata, ma è diventata di un'ora e mezza per quelli che si sono messi in fila alle 11.30, mentre alle 13 non era più calcolabile perché lunga 350 metri, su due corsie. Al Pantheon, fila di 40-45 minuti, idem a Pompei nelle prime ore della mattina.

Molto organizzato invece il servizio ai Musei Vaticani, dove le persone con prenotazione hanno fatto in tutto 10 minuti di fila. I parchi a tema, invece, dopo la pioggia di disdette delle settimane precedenti sono corsi ai ripari per non vedersi decimare la clientela: tamponi all'ingresso gratuiti per chi non è in regola. Altri ancora hanno optato per un braccialetto da consegnare solo a chi ha la Carta verde, gli altri possono entrare lo stesso ma con delle limitazioni.

