5 feb 2020 09:07

CHI DORME NON MAGNA! – UN LEOPARDO È RIUSCITO A SFILARE IL CIBO DI BOCCA A UN COCCODRILLO CHE STAVA SONNECCHIANDO CON LE FAUCI APERTE IN UN PARCO NELLO ZAMBIA: IL FELINO SI È AVVICINATO AL RETTILE E, DOPO ESSERSI ASSICURATO CON UNA ZAMPATA CHE NON FOSSE PROPRIO REATTIVO, HA INIZIATO A RUBARE LA CARNE DI ANTILOPE – FINO A QUANDO… - VIDEO