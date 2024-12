CHI ERA VERAMENTE WILLIAM DE ROTHSCHILD, L’87ENNE MORTO NELL’INCENDIO DELLA SUA VILLA A LOS ANGELES? IN REALTÀ L’UOMO NON AVEVA ALCUN LEGAME CON LA FAMOSA DINASTIA: ERA NATO IN COLORADO, AVEVA MOLLATO LA FAMIGLIA E CAMBIATO NOME – LA SUA CASA AVEVA UN VALORE DI OLTRE UN MILIONE DI DOLLARI, DAVANTI L'INGRESSO ERANO SEMPRE PARCHEGGIATE AUTO DI LUSSO, MA NESSUNO HA MAI CAPITO PERCHÉ FOSSE COSÌ RICCO E…

Estratto dell'articolo di Guido Olimpo per www.corriere.it

California, Laurel Canyon, Los Angeles. 27 novembre. Muore nell’incendio della sua villetta William de Rothschild, 87 anni: una fine tragica alla quale i media dedicano spazio. Il rogo è avvenuto in quartiere prestigioso, Lookout Mountain, e la vittima ha un nome importante. Potrebbe essere uno degli eredi – scrivono - della famosa famiglia. Invece non lo era.

Qualche giorno fa è emersa, grazie al Los Angeles Times, una seconda verità. E non è detto che sia l’ultima. L’uomo deceduto nel rogo si chiamava in realtà William Alfred Kauffman, era nato in Colorado e si era poi trasferito con i suoi a Salem, in Oregon. Poi una volta adulto ha preso un’altra strada, allontanandosi dalla famiglia e, nel 1985, ha cambiato il cognome in de Rothschild attraverso una procedura legale. Pochi dettagli di una storia stramba con qualche informazione in più diffusa dal fratello Richard che peraltro non aveva avuto più contatti da decenni al punto che pensava fosse deceduto.

William – ha spiegato sempre Richard – è sempre stato sulle sue, era uno spirito libero, amava dipingere ed attorno agli anni 60 (o forse più tardi) se ne è andato via diluendo i rapporti fino a scomparire. Il fratello ha aggiunto che nell’ultima telefonata avuta – e parliamo di decenni fa – William gli è parso strano, era come se volesse rivelare qualcosa ma alla fine non lo ha fatto. Nascondeva, forse, un lato «segreto» oppure solo il suo carattere a farlo sembrare enigmatico.

[…] Davanti alla sua villa, su due piani, valore di un milione di dollari, c’erano sempre belle auto, costose e in gran numero. Raccontano di Jaguar, Ferrari e qualche vettura «classica» americana. […]

Erano in molti a pensare che fosse facoltoso e legato per davvero ai Rothschild, anche se lui sembra che non lo avesse mai sostenuto in modo esplicito. E nessuno sa con esattezza quale fossero le sue fonti economiche, denaro che gli ha permesso di vivere in una zona di prestigio e a sfoggiare auto di lusso.

Uno dei piccoli misteri di una vicenda che ha innescato in rete speculazioni perché c’è di mezzo il nome dei Rothschild – spesso al centro di tesi cospirative - e poi per il gioco delle identità da parte di William Kauffman. Cosa ha fatto nella vita? Ma era poi così ricco? […]

Resta, infine, un aspetto investigativo. I pompieri sono ancora al lavoro per scoprire cosa abbia innescato le fiamme e, secondo alcune indiscrezioni, all’interno dell’abitazione c’erano molti oggetti accatastati.

