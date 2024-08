CHI FA DA SÉ, FA PER TRE - STORIA E GLORIA DELLA MASTURBAZIONE NEL BOMBASTICO SAGGIO "SESSO SOLITARIO” DI THOMAS W. LAQUER - IL LIBRO RACCONTA L’ETERNO RAPPORTO TRA L’ESSERE UMANO E L’AUTOEROTISMO, CONSIDERATO UNA PRATICA NATURALE E BENEFICA FINO ALL'ILLUMINISMO (E PRECISAMENTE AL 1712). SECONDO QUEI BIGOTTONI DI ROUSSEAU E VOLTAIRE ERA UN ATTO "PERVERSO" CHE "PORTERÀ ALLA TOMBA" - PRIMA, IL MEDICO MEDIEVALE GALENO CONSIDERAVA LE SMANACCIATE UNA CURA CONTRO GLI UMORI NEGATIVI...

Estratto dell'articolo di Maurizio Di Fazio per “il Fatto quotidiano”

SESSO SOLITARIO. STORIA CULTURALE DELLA MASTURBAZIONE DI THOMAS W. LAQUER

Il Saggiatore ridà alle stampe Sesso solitario. Storia culturale della masturbazione: 444 pagine scritte da uno studioso autorevole, Thomas W. Laqueur, che insegna Storia all’Università della California-Berkeley. […]. Qui si disvela, […] del segreto universale di Pulcinella: fare l’amore con se stessi, per cantarla con Amanda Lear. Tanto, ormai è ufficiale, non fa diventare ciechi.

Sesso solitario è la ricostruzione di come l’essere umano ha praticato, raccontato, demonizzato e rivalutato l’autoerotismo. Caldeggiato da Galeno, il camice bianco-star del Medioevo, per assurdo è stato con l’arrivo dell’Illuminismo che l’inesorabile fatwa anti-onanismo ha cominciato a proliferare. […]

Per Voltaire era sinonimo di “perverso amore per se stessi”, per Rousseau “porterà fino alla tomba i tristi effetti di questa abitudine, la più funesta alla quale un ragazzo possa essere asservito”, per Kant era una “follia morale” e qualcosa di abietto, “innaturale” e animalesco.

Una “profanazione”, la “degradazione dell’umanità nella sua propria persona”.

Laqueur sostiene che la scoperta del “vizio solitario” come problema ha un anno preciso di nascita: il 1712, data di pubblicazione di un libretto che ebbe un enorme successo di pubblico, Onania. L’autore (anonimo) si appellò al mito del biblico Onan come archetipo della dispersione aberrante del seme. […]

Considerato a lungo un’autentica malattia, per la carne e per l’anima, e una prerogativa biasimabile dell’immaturità giovanile persino per l’inventore della psicoanalisi Sigmund Freud. Saranno il femminismo, il movimento gay e certa arte concettuale e trasgressiva a sovvertire ogni cliché sull’“abuso di sé”. Fino al big bang porno di Internet: oggi il solitary sex è […] “Una forma di autarchia personale che permette a ciascuno di noi di intrecciare relazioni con gli altri senza perdere noi stessi”. […]

