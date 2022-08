CHI FA DA SÉ NE FA TRE – BIANCA BALTI STA PIANIFICANDO DI METTERE AL MONDO UN TERZO FIGLIO, E SE NE FREGA SE LA POVERA CREATURA AVRÀ UN PADRE O MENO: LA MODELLA STA PUBBLICANDO UNA SERIE DI IMMAGINI DELLE SUE PUNTURE DELLA FERTILITÀ DOPO AVER RESO NOTO DI AVER FATTO CONGELARE GLI OVOCITI, UNA VOLTA CHIUSA LA SUA RELAZIONE CON IL MANAGER SAL LAHOUD – “SE UNA DONNA NON HA BISOGNO DI UOMO PER FARE UN FIGLIO, ALLORA…”

Da www.tgcom24.mediaset.it

Bianca Balti sta pianificando una nuova gravidanza? Pare proprio di sì, a giudicare dalle Storie di Instagram in cui mostra le punture per la fertilità.

A marzo aveva raccontato di aver fatto congelare gli ovociti "per diventare mamma al momento giusto" senza preoccuparsi della presenza di un papà. Ora i tempi sembrano essere maturi per realizzare il sogno e la modella condivide con i follower il suo percorso.

"My ferility path" (il mio percorso di fertilià) scrive Bianca Balti postando le foto con le iniezioni: una da fare al mattino e una alla sera. Del suo desiderio di diventare di nuovo mamma ne aveva parlato in primavera, svelando che al termine della relazione con il manager Sal Lahoud era ricorsa al congelamento degli ovociti. "Svincolare il mio sogno di maternità dagli umori di una relazione fu la cosa più coraggiosa che ebbi mai il coraggio di fare per me. Perché se una donna non ha bisogno di uomo per fare un figlio, allora non ne ha bisogno proprio per nient’altro" aveva scritto.

Bianca Balti è gia mamma di Matilde e Mia. La primogenita, ormai 15enne, è nata dal matrimonio della modella con il fotografo Christian Lucidi. Dalla separazione dei genitori, la ragazza vive per la maggior parte del tempo con il padre a Parigi, ma quando può raggiunge la madre a Los Angeles. La piccolina invece ha 6 anni ed è frutto delle seconde nozze della modella, quelle con Mathew McRae naufragate a soli sei mesi dal sì. Presto potrebbe arrivare un terzo bebè.

