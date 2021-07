CHI FINGE MEGLIO? IDILLIO DI CARTONE TRA WILLIAM E HARRY CHE SI SONO RITROVATI A LONDRA PER INAUGURARE LA STATUA DI LADY DIANA NEL GIORNO IN CUI AVREBBE COMPIUTO 60 ANNI: HARRY È APPARSO SORRIDENTE E RILASSATO, WILLIAM UN PO’ PIÙ TIRATO, I DUE APPARENTEMENTE SI SONO LASCIATI GLI SCAZZI ALLE SPALLE. MA QUANTO SARÀ VERA QUESTA MESSA IN SCENA REALE? AL FUNERALE DI FILIPPO I DUE SEMBRAVANO AVER RECUPERATO IL RAPPORTO E INVECE PARE SI SIANO… - VIDEO

Antonella Rossi per "www.vanityfair.it"

Dopo tanti gossip e indiscrezioni è arrivato il giorno tanto atteso della reunion di William ed Harry. I due fratelli si sono ritrovati a Kensington Palace, nel Sunken Garden, per l’inaugurazione della statua dedicata alla madre Diana, che il 1 luglio avrebbe compiuto 60 anni.

Commissionata nel 2017 proprio dai principi, è stata scoperta alla presenza di sole 15 persone, tra cui le sorelle della principessa, Lady Sarah McCorquodale e Lady Jane Fellowes, il fratello Charles Spencer, lo scultore Ian Rank-Broadley e il garden designer Pip Morrison, che ha ridisegnato il giardino con 4000 piante, le più amate dalla principessa.

Assenti, invece, altri membri di casa Windsor, sarebbe stato decisamente poco opportuno considerando i rapporti per niente idilliaci tra Diana e la famiglia dell’ex marito.

Davanti alla statua della madre, rappresentata a figura intera, insieme a tre bambini, simbolo del suo impegno al fianco dei più piccoli, William ed Harry sono apparsi sereni. Più allegro il secondogenito della principessa, che ha regalato anche qualche sorriso alle telecamere, più concentrato William, teso probabilmente per l’importanza di questo evento a lungo atteso, a cui teneva moltissimo.

I due fratelli hanno chiacchierato a lungo tra di loro, e poi scoperto insieme il monumento, tirando via il telo verde che lo nascondeva. Un momento bellissimo, che li ha visti finalmente uniti, oltre le incomprensioni, nel ricordo della madre.

Tra i due fratelli, come è noto, i rapporti non sono stati semplici negli ultimi mesi, complice la Megxit, le parole grosse volate (a troppi chilometri di distanza) e l’impossibilità di riuscire a trovare nuovi punti di contatto. La loro relazione «è incredibilmente tesa», ha sottolineato il Daily Mail, e pare che dopo l’evento del 1 luglio non avranno modo di incontrarsi di nuovo, né di parlarsi. Harry non vede l’ora di tornare a casa dalla moglie e dai figli. Londra sembra sempre più lontana dal cuore.

