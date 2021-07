Alessio Pediglieri per www.fanpage.it

La notizia è stata riportata dal "The Mirror" che per questioni legali non cita il nome del giocatore, che gioca in Premier League e sarebbe stato arrestato nella giornata di venerdì 16 luglio. L'accusa, infamante, è di reati sessuali su minori. Dopo le perquisizioni da parte delle forze dell'ordine, è sopraggiunto l'arresto e, oggi, la notizia che non ha avuto ancora riscontri.

A confermare del fermo sarebbe stata la stessa polizia che avrebbe rilasciato una dichiarazione in cui ribadisce l'arresto del giocatore avvenuto alla fine della scorsa settimana: ‘Venerdì 16 luglio 2021 gli agenti hanno arrestato un uomo di 31 anni – avrebbe dichiarato la Greater Manchester Police – con l'accusa di reati sessuali su minori". Nessun ulteriore notizia in merito con la polizia che sta analizzando i fatti ed è rimasta in attesa "di ulteriori indagini". L'uomo sarebbe sposato, dopo l'arresto è stato rilasciato su cauzione.

Il The Mirror ha confermato che anche il club in cui milita il giocatore è stato informato dei fatti ed ha subito provveduto a sospendere il proprio calciatore in attesa che si faccia luce sugli avvenimenti contestati. E' un tesserato di prima squadra, oggi fuori rosa, ma la notizia non ha avuto al momento altri riscontri.

La società del giocatore coinvolto nell'inchiesta ha sottolineato anche la ferrea volontà di seguire attentamente le indagini in corso e di supportare le forze dell'ordine in tutto, per poter fare chiarezza il prima possibile. Non verranno rilasciate dichiarazioni – riporta il The Mirror – finchè non ci saranno notizie più chiare sul presunto reato di abusi sessuali.

Il mondo del calcio inglese è ovviamente sotto shock. Al di là del calciatore coinvolto nella vicenda, le accuse pesantissime hanno alzato il livello di allarme tra i tifosi e l'interno movimento calcistico della Premier. Adesso tutto dovrà essere approfondito nei prossimi giorni e capire dove porteranno le indagini in via di svolgimento e comprendere se le accuse cadranno o verranno confermate.

