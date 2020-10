LINK AL VIDEO

https://ql.mediasilo.com/#ql/5f7d9263e4b0fa0941dbf6b8/26e94faf-a28d-4aeb-8c5d-94b1f29b643b

ornella muti adriano celentano innamorato pazzo 3

Da www.liberoquotidiano.it

Ornella Muti e la figlia Naike Rivelli sono state ospiti ad Ogni Mattina su TV8. Hanno aperto la porta della loro casa ai due conduttori: Adriana Volpe e Daniele Piervincenzi. Naike, parlando della relazione tra la Muti e Adriano Celentano svelata da quest'ultimo dopo tanti anni, ha chiesto alla madre: “Perché Adriano Celentano secondo te si sentiva così solo?” La Muti ha risposto: “Perché lei (Claudia Mori, ndr) stava da qualcun altro, o almeno così dicevano”.

NAIKE RIVELLI E ORNELLA MUTI

Naike Rivelli ha poi detto la sua sulla liason: “È successa questa cosa con mamma perché evidentemente nella famiglia Celentano non erano così felici.” “Ero in crisi con mio marito, ci tengo a dirlo perché non voglio passasse per una… visto che è stato un uomo molto importante nella mia vita”, ha replicato la Muti.

claudia mori adriano celentano

"Entrambi avrebbero dovuto portare questo segreto nella tomba. Da quello che ricordo io ad un certo punto a me è stato detto che non era la cosa giusta e mamma se n’è andata a gambe levate. Non hai avuto conferma, adesso la conferma è arrivata da parte del signor Celentano e la signora Claudia Mori perché mamma non avrebbe mai aperto bocca… Noi stiamo solo mettendo i puntini sulle i”, ha concluso infine la Rivelli.

adriano celentano Ornella muti claudia mori adriano celentano Ornella muti claudia mori adriano celentano adriano celentano claudia mori adriano celentano Ornella muti adriano celentano Ornella muti adriano celentano Ornella muti adriano celentano Ornella muti ornella muti adriano celentano adriano celentano Ornella muti adriano celentano Ornella muti adriano celentano Ornella muti adriano celentano claudia mori Ornella muti

NAIKE RIVELLI E ORNELLA MUTI

ornella muti adriano celentano innamorato pazzo adriano celentano Ornella muti claudia mori claudia mori adriano celentano adriano celentano Ornella muti adriano celentano Ornella muti adriano celentano Ornella muti claudia mori adriano celentano MUTI ornella muti adriano celentano innamorato pazzo 2 ornella muti adriano celentano innamorato pazzo ornella muti adriano celentano innamorato pazzo 4 ornella muti adriano celentano innamorato pazzo ornella muti adriano celentano innamorato pazzo 2 adriano celentano ornella muti claudia mori adriano celentano giacomo e adriano celentano claudia mori adriano celentano claudia mori celentano mori geppo il folle adriano celentano claudia mori adriano celentano claudia mori adriano celentano e claudia mori 51 anni insieme ornella muti adriano celentano innamorato pazzo 2 claudia mori adriano celentano adriano celentano claudia mori claudia mori adriano celentano

ornella muti adriano celentano NAIKE RIVELLI E ORNELLA MUTI IL BACIO TRA NAIKE RIVELLI E ORNELLA MUTI