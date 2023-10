21 ott 2023 10:50

CHI HA FESTEGGIATO DI PIU’ LA SPUTTANESCION DI ANDREA GIAMBRUNO? I SUOI COLLEGHI A MEDIASET – IL “CORRIERE” RIVELA: “GIAMBRUNO CI HA MESSO DEL SUO PER NON FARSI AMARE. CHI GLI RIMPROVERAVA L’ATTEGGIAMENTO DA GAGÀ E IL CIUFFO ESIBITO; CHI STIGMATIZZAVA L’ARIA DA COATTO DEL NORD E LA PARLATA DA MILANESE IMBRUTTITO; IN TANTI MAL SOPPORTAVANO QUEL FARE TRA LO SBRUFFONE E L’ARROGANTE, LA SICUMERA DI QUELLO CHE TE LA SPIEGA LUI. E POI LA GESTUALITÀ IMPETTITA, L’IRREFRENABILE VOGLIA DI FARE UNA BATTUTA, ‘MEGLIO’ SE A SFONDO SESSUALE. NON ERANO POCHI QUELLI CHE AVEVANO LETTO LA SUA PROMOZIONE NON COME CONSEGUENZA DELLE SUE CAPACITÀ, MA COME UN’ATTENZIONE VERSO LA PREMIER”