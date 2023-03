CHI HA RUBATO L'URANIO IN LIBIA NEL DESERTO DEL FEZZAN? ANCHE STAVOLTA C’E’ DIETRO LA WAGNER? - SPARITE PIÙ DI DUE TONNELLATE DI MATERIALE DEI TEMPI DI GHEDDAFI. I BIDONI DI URANIO SONO STATI POI RITROVATI DA HAFTAR. LA SUA IPOTESI E’ CHE SIA STATO PRESO DAI RIBELLI DEL CIAD. NEI GIORNI SCORSI SONO CIRCOLATE INFORMAZIONI SU UN’ALLEANZA TRA QUESTI MILIZIANI E LA WAGNER (CHE ORMAI E’ OVUNQUE E VIENE ASSOCIATA A QUALSIASI OPERAZIONE CRIMINALE) - VIDEO

https://video.corriere.it/esteri/libia-un-video-fusti-uranio-trafugati-deserto/74a2ea60-c449-11ed-b729-8010ff33c5a3

Estratto dell'articolo di Gianluca Di Feo per “la Repubblica”

URANIO RITROVATO IN LIBIA

Nelle sabbie del Fezzan è impossibile trovare confini e certezze. È sempre stata una regione di predoni, teatro delle incursioni dei meharisti italiani a dorso di dromedari e delle jeep degli “scorpioni del deserto” britannici, poi degli scontri tra l’armata di Gheddafi e le forze del Ciad sostenute dai francesi. Adesso la regione meridionale della Libia resta una terra di nessuno, contesa tra le fazioni in lotta per il potere a Tripoli. Ci sono pochi presidi militari, tra cui spiccano piccole guarnigioni della Wagner, la longa manus di Putin in Africa. Ed in questa landa remota è andato in scena un giallo da brivido: la scomparsa di due tonnellate e mezzo di uranio.

HAFTAR

Si tratta di sostanze radioattive accumulate negli anni Ottanta dal rais di Tripoli, che come tutti i dittatori sognava di costruire una bomba atomica. Quando nel 2003 Gheddafi ha cominciato la collaborazione con l’Occidente, gli impianti sono stati smantellati e le sostanze pericolose sottoposte ai controlli dell’Onu.

(...)

Nemmeno diciotto ore dopo l’allerta, il generale Khaled Mahjoub, portavoce dell’Esercito nazionale di Haftar, ha dichiarato che i bidoni sono stati recuperati. Sarebbero stati individuati a cinque chilometri dal deposito, allineati in un campo. La sua ipotesi è che un gruppo di guerriglieri venuti dal Ciad – la frontiera è poco distante – abbia scassinato il magazzino e se ne sia impadronita per portarli oltre il confine. I miliziani però cercavano armi o munizioni: quando hanno realizzato che il contenuto era diverso, se ne sono liberati.

URANIO RITROVATO IN LIBIA 4

Credibile? Gli ispettori dell’Onu non hanno potuto confermare questo resoconto: «Stiamo verificando ». Khaled Mahjoub ha parlato di dieci contenitori, mentre il video diffuso dal suo ufficio ne mostra diciotto. Sono stati lasciati in una radura e i militari non intendono rimuoverli: «È un’operazione pericolosa, spetta alle Nazioni Unite».

Nel 2011 la Cnn e Al Jazeera avevano filmato il deposito nucleare: c’erano migliaia di fusti azzurri, simili ma non identici a quelli ritrovati ieri. Fonti non confermate ne avevano indicato la posizione in prossimità della città di Sebha.

brigata wagner

Possibile che i ribelli chadiani si siano spinti fino lì? Nei giorni scorsi sono circolate informazioni su un’alleanza tra questi miliziani e la Wagner, la cui presenza a Sebha è stata documentata, che li starebbe aiutando per destabilizzare il governo del Ciad. Ma proprio ieri Evgenij Prigozhin, il capo della compagnia di mercenari, sul suo canale Telegram ha smentito qualsiasi rapporto.

Il giallo quindi non è chiuso. E oltre due tonnellate di materiale radioattivo rimangono incustodite nel deserto, in attesa che criminali più organizzati le portino via: un’altra testimonianza di quanto sia drammatica la situazione in Libia.

LIBIA URANIO RITROVATO 2