CHI HA SOLDI DA BUTTARE, SI DIVERTE COSI' – DRAKE HA PERSO 2 MILIONI DI DOLLARI PER UN INCONTRO DI ARTI MARZIALI MISTE: IL RAPPER AVEVA SCOMMESSO LA CIFRA MONSTRE SUL CAMPIONE DEI PESI MEDI ISRAEL ADESANYA CHE È STATO SCONFITTO DA ALEX PEREIRA DURANTE UN MATCH AL MADISON SQUARE GARDEN DI NEW YORK – ADESANYA ERA IL FAVORITO, MA DRAKE HA VOLUTO RISCHIARE E… - VIDEO

DAGONEWS

DRAKE

Drake ha perso una scommessa da 2 milioni di dollari per un incontro di UFC sabato sera. Secondo quanto riportato da TMZ, il vincitore del Grammy Award, che ama le scommesse, ha puntato 2 milioni di dollari sul campione dei pesi medi Israel Adesanya, che ha perso contro Alex Pereira durante l'UFC 281 al Madison Square Garden di New York.

Israel Adesanya Alex Pereira

È la terza volta che Pereira sconfigge Adesanya: i primi due incontri sono stati di kickboxing. Adesanya era il favorito e Drake avrebbe guadagnato 2.900.000 dollari in caso di vittoria ma Pereira lo ha sconfitto per K.O. tecnico, ribaltando l'incontro con alcuni pugni interessanti. Drake è noto per le sue scommesse su altri eventi, come il Super Bowl, il Draft NFL e il Gran Premio di Spagna.

Recentemente Drake e 21 Savage sono già stati citati in giudizio per 4 milioni di dollari dalla casa editrice Condé Nast per aver creato false riviste Vogue, proponendole come vere ai loro 281 milioni di follower sui social.

21 savage 6

Il 30 ottobre il canadese ha annunciato "Io e mio fratello in edicola domani!", condividendo immagini photoshoppate della coppia che appariva in copertina.

Per far sembrare reale lo scherzo, Drake ha aggiunto: «Grazie a @voguemagazine e ad Anna Wintour per l'amore ed il supporto in questo momento storico». Una mossa che ha fatto incazzare la casa editrice, il giornale e la sua direttrice.

drake 2

«Vogue e la sua direttrice Anna Wintour non hanno appoggiato Her Loss in alcun modo e hanno chiesto ai rapper più volte di togliere le copertine, cosa che non è mai avvenuta» si legge su TMZ.

drake 4

