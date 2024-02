Valentina Lupia per repubblica.it - Estratti

totti ilary blasi

Due orsacchiotti con cappellino e t-shirt e la scritta “Totti” su uno, “Noemi” sull’altro. E poi i fuochi d’artificio da un rooftop o forse dalla camera dell’hotel di lusso dove stanno soggiornando. L’ex capitano della Roma e la sua nuova compagna hanno deciso di lasciare Roma per una fuga d’amore di qualche giorno. La meta? Hong Kong, scelta per festeggiare il Capodanno cinese.

A Roma Francesco Totti dovrà tornare alla realtà: l'ex capitano della Roma vorrebbe spingere l'assegno di mantenimento verso il basso rispetto alla decisione preliminare del giudice, quasi un 50% in meno. Il magistrato aveva stabilito, in una sentenza provvisoria dello scorso aprile, che il campione del mondo dovesse versare 12 mila e 500 euro al mese più 40 mila euro all'anno per le rette scolastiche delle due figlie (pari al 75% del totale). C’entrerebbe in questo anche il più grande dei figli, che ormai vive solo ed è autonomo.

Francesco Totti Ilary Blasi duellanti by Macondo

Ma oltre alla battaglia economica se ne combatte anche un'altra: quella sul tradimento. Chi ha tradito per primo? Per cercare di dare una risposta a questa domanda i magistrati hanno deciso di ascoltare i testimoni che gli ex coniugi hanno ritenuto essere fondamentali per raccontare la parabola finale dell'ex coppia. Ovviamente Totti cala la carta di Cristiano Iovino, presunto amante della Blasi.

NOEMI BOCCHI FRANCESCO TOTTI

Ma anche Ilary presenterà una sua lista che punta il dito contro l'illustre ex, accusato di aver iniziato da tempo la relazione con Noemi Bocchi. Che intanto, da Hong Kong, posta foto romantiche.

