Valerio Palmieri per “Chi”

eros ramazzotti in vacanza con una misteriosa mora 8

Quando leggi i testi delle canzoni di Eros Ramazzotti pensi a un uomo profondo, romantico, che nella vita si è posto molte domande. Che ha amato, che ha sofferto. Un uomo che, infatti, si è sposato due volte, la prima con Michelle Hunziker, la seconda con Marica Pellegrinelli, e che ha tre figli: una grande, Aurora, e due più piccoli, Gabrio Tullio e Raffaela Maria.

L’immagine di Ramazzotti che emerge sfogliando igiornali di gossip è quella di un eterno ragazzo circondato da belle donne, che cerca di godersi ogni giorno la vita. Il ragazzo nato ai bordi di periferia che ce l’ha fatta, che parla senza filtri, che ogni tanto cade in qualche tranello. Come quando nel corso di Felicissima sera a Pio e Amedeo, che gli domandavano se la Hunziker ridesse sempre, rispose: «A letto non rideva». E Michelle, allora, era sposata con Tomaso Trussardi, padre delle sue figlie più piccole, Sole e Celeste. Tomaso non gradì, e lo disse. Di recente Trussardi ha lanciato un’altra stoccata su Instagram («A volte la migliore musica è il silenzio») che non si capiva se fosse diretta all’amicizia fra Eros e Michelle, protagonista con Aurora del video Ama, o della relazione fra la sua ex moglie e il chirurgo Giovanni Angiolini, che ha tenuto banco sulle pagine di “Chi”, e non solo, con la cronaca dei loro baci appassionati in Sardegna.

eros ramazzotti in vacanza con una misteriosa mora 9

Ora è la volta di Eros, e con lui bisogna pesare le definizioni e i termini. Il cantante ha avuto due storie importanti, quella con Michelle e quella con Marica, il resto si perde nel tempo come lacrime nella pioggia. Vediamo il cantante a Mykonos, nella stessa villa dove ha alloggiato l’anno scorso, in compagnia di una ragazza diversa da quella che era stata immortalata con lui in quell’occasione. Ramazzotti e la sua nuova ospite hanno trascorso alcune giornate piacevoli, o almeno così sembra guardando queste foto e registrando il fatto che fossero soli nella villa, eccezion fatta per la storica bodyguard di Eros, amico e collaboratore prezioso.

eros ramazzotti in vacanza con una misteriosa mora 6

Le giornate del cantante e della sua amica si sono svolte fra carezze per spalmare la crema solare e momenti di intimità, fra la villa e la spiaggia di Fokos Beach, dove li abbiamo visti pranzare e dove abbiamo visto lei scendere a prendere il sole.

Eros sta preparando il suo tour mondiale, che prende il nome dal nuovo album del cantante romano, Battito infinito. Il tour partirà il 15 settembre a Siviglia e si concluderà l’11 maggio 2023 in Lituania. Nove mesi in giro per il mondo (il 17-18 settembre sarà ad Agrigento, nel teatro della Valle dei Templi, il 20-21-23 e 24 all’Arena di Verona), prima di approdare, fra le varie tappe, a Los Angeles (il 30 ottobre), Miami (5 novembre), NewYork (10 novembre), Buenos Aires (2 dicembre), e poi Cile, Brasile, Venezuela, per tornare in Europa, fra Portogallo, Francia, Olanda, Germania, e, di nuovo, Italia: il 14-15-17-18 marzo 2023 al Mediolanum Forum, il 25 a Torino, il 4 aprile a Firenze, il 6-7 aprile a Roma, l’11 aprile a Eboli, ma non si fermerà, e proseguirà ancora per l’Europa, prima di esibirsi il 28 aprile a Jesolo.

eros ramazzotti in vacanza con una misteriosa mora 5

Un viaggio per il mondo che, fino a qualche anno fa, avrebbe visto al suo fianco, nella maggior parte delle tappe, la Pellegrinelli e i figli: la modella era un asso nel gestire date e famiglia. Anche per lei, dopo Eros, il diluvio. Ora Marica è legata al musicista William Djoko e Ramazzotti, in occasione del post che la modella ha scritto per il compleanno del fidanzato, ha dato la propria benedizione, commentando: “Il tuo habitat preferito”.

Il cantante ha sempre protetto Marica, come donna e come madre, anche quando si lasciarono, nel 2019, dopo dieci anni d’amore, e lei uscì allo scoperto con Charley Vezza. Alcuni fan, o presunti tali, del cantante la attaccarono pesantemente, e Ramazzotti la difese, anche perché l’amore era finito da tempo, ma i tempi della comunicazione erano stati differiti. Un po’ come è successo fra la Hunziker e Tomaso Trussardi.

eros ramazzotti in vacanza con una misteriosa mora 4

A Michelle, ma anche a Marica, ai suoi figli e a se stesso, Eros sembra dedicare le parole della canzone Ama. «Considera l’ipotesi di non sentirti schiavo di nessuno mai, decidere della tua vita in piena autonomia, casomai, senza preoccuparti dei giudizi della gente e dell’ipocrisia, dei commenti ad alta voce, dell’invidia che non si lava più via», «Sentirsi meglio non è mai uno sbaglio», «rinascerai tutte le volte che amerai di nuovo».

eros ramazzotti in vacanza con una misteriosa mora 3

Ramazzotti ha fatto pace con il passato, con il rancore, con il dolore. Lo dicono le sue parole. E anche le immagini. Non c’è bisogno di definire quello che sta vivendo, di spiegare che cosa lo leghi a una persona con la quale trascorre momenti felici. Perché la libertà che si concede è la stessa che suggerisce alle persone che ama

eros ramazzotti in vacanza con una misteriosa mora 7 eros ramazzotti in vacanza con una misteriosa mora 11 eros ramazzotti in vacanza con una misteriosa mora 10 eros ramazzotti in vacanza con una misteriosa mora 1 eros ramazzotti in vacanza con una misteriosa mora 2