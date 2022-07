CHI NON VORREBBE ESSERE CIRCONDATO E DOMATO DA SEI DONNE BELLISSIME CHE VOGLIONO LUI, E SOLO LUI? - E’ IL SOGNO CHE PROPONE DORCEL NEL FILM “REVENGE” - BARBARA COSTA: “LE ATTRICI SONO CREATURE SPLENDIDE CHE GRAN PARTE DI NOI PUÒ SOGNARE. NEI FILM DORCEL GLI UOMINI CADONO AI LORO PIEDI, IN LORO BALIA, NEL SESSO ORALE CHE PRETENDONO E RICAMBIANO, GENEROSE - IL SESSO CHE FANNO DEVE INTIMAMENTE LEGARSI ALLA STORIA CHE RECITANO, COME DEVE INTIMAMENTE LEGARSI AL PIACERE CHE LE AVVINCE…”

Barbara Costa per Dagospia

Non evitare la provocazione, ma precipitati verso di lei, afferrala, coglila, f*ttila fino a che ti piace, non fermarti, alza il livello: il sesso, nel porno, in questo porno, è un caso a sé. Una forza a sé. Quale maschio (e non solo maschio) pur il più adulato, potrebbe dire no, e rifiutare, di sdraiarsi, bloccato, circondato, in assoluto e senza via di uscita, da sei corpi di donne che vogliono lui, e solo lui!!!, per i loro lascivi, orgiastici, appetiti di femmine?

Smetti di lumare e corri a scaricarti – e se vuoi a comprarti, nel vecchio, fidato DVD – "Revenge", tra le ultime pulsioni porno a firma Dorcel, tempio del porno francese più storico, seducente, e il più prepotente.

Revenge vede protagonista la super pornostar Emily Willis nei panni di un’esperta truffatrice capa di 5 donne sue complici in un thriller perfettamente sceneggiato, e il sesso è qui strategia e strumento di ricatto in criptovalute, e di mazzette cash disoneste, di imbrogli, raggiri, e orgasmi che paghi e in ogni scena a prezzo salato: donne che ne salvano altre, e sé stesse, da uomini pericolosi ma fregati a sesso, ridotti a niente col sesso…

Revenge è un porno d’autore diretto da Hervé Bodilis, regista di casa Dorcel e artista del porno a alto budget, e porno con trama e azione e intrecci pornografici sì coreografici che devono allettare spettatori che in massa acquistano un porno dalla durata di… 2 ore e 20!!! E perché lo fanno?

Se il marchio Dorcel è un’autorità porno ininterrottamente da oltre 40 anni, è perché ha garantito ininterrottamente a più generazioni quello che vogliono: donne bellissime (e tu che ne pensi di Dorcel che da un po’ punta sulle sudamericane, Katrina Moreno e Agatha Vega, per esempio?) e però donne che non sono prototipo della porta accanto, ma donne che gran parte di noi può sognare, e così deve fare, desiderarle e con i loro corpi eccitarsi, toccarsi, e toccare l’apice, velocemente, o meno, a ognuno i suoi tempi in compagnia di donne idealizzate, fasciate in lingerie costosa, e impeccabili in ogni centimetro del loro bagliore… ma c’è di più: è fondamentale per il porno Dorcel che queste donne, che gli uomini che cadono ai loro piedi, in loro balia, nei cunnilingus da esse pretesi, come nel sesso orale che esse ricambiano, generose… siano in video insuperabilmente credibili.

Il sesso che fanno deve intimamente legarsi alla storia che recitano, come deve intimamente legarsi al piacere che le avvince. Chi di noi non ne è complice? Le donne Dorcel fissano lo spettatore, lo rendono unico, lo fermano a sé. È come se il sesso che le possiede, e che le fa possedere dagli uomini, sullo schermo, secondo un copione… fosse il sesso che veramente esigono di fare con chi le ha scelte di vedere. Essere una pornostar Dorcel è un must, e Dorcel lo mostra in gallery: esplora quei corpi, di charme in porno sublimato…

Sono creature splendide. Dirette e pensate da altrettante creature splendide. E mica è una novità. Né un lenitivo a calma di agitazioni di odierna equità femminista del cavolo!! È da decenni che Dorcel ha donne che dirigono donne per porno non diretti a sole donne. È da decenni che Dorcel ha donne in produzione e ideazione, e in dirigenza di vertice. Liselle Bailey è una regista porno da primato: il suo "Dorcel Airlines: Indecent Flight Attendants" ha fatto strage di vendite, in Europa, e negli Stati Uniti, e si attesta ancora, indomabile, tra i più scaricati.

Dorcel punta sulle donne e ottiene e non poco dal porno che assembla in antologie al femminile: in questo 2022, sono usciti ben tre capitoli "Stars", rispettivamente il 6, il 7 e l’8. Stars è un serial a chiave semplicissima e smisurato successo: ogni volta 5 pornostar, che sfogano per sé, e per i loro fans, i loro impudichi capricci… "Stars #8" consta di 200 minuti di scene divise tra la direzione di un uomo, Ricky Greenwood, Oscar Porno alla regia in carica, e di due donne, di casa Dorcel, Alis Locanta e Whitney Wright.

Tra i capitoli Stars, chi se lo sia perso recuperi il numero 4, con la nostra Valentina Nappi, e Rebecca Volpetti. È estate: che ne dici di spostare le tue bollenti, sudate, vacanziere fantasie a Ibiza, insieme ai corpi abbronzati di Tiffany Leiddi, Clara Mia, Candie Luciani, e la viziosissima Cléa Gaultier, tutte pornostar Dorcel scaricanti stress, pensieri, e preoccupazioni, le tue, le loro, tra piscine e spiagge e resort di "Sunset"? O tra i lunghi, rilassati di sesso giochi a tre, acquatici, del nuovissimo "Contact 2"?

