8 ott 2019 17:05

CHI NON VORREBBE ESSERE "RACCHIA" COME LOTTIE MOSS? – LA BONISSIMA SORELLA DI KATE PARLA DI SE STESSA COME SE FOSSE UNA COZZA E RIVELA DI AVER FATTO RICORSO ALLA CHIRURGIA ESTETICA PER POMPARSI: “MI SENTIVO A DISAGIO CON IL MIO SENO E SONO CONTENTA DI ESSERMI RIFATTA. MA MI SONO PENTITA DEL FILLER ALLE LABBRA: L’HO FATTO PER SEGUIRE LA MASSA E ADESSO…” (VIDEO E FOTO HOT)