Alberto Dandolo per Dagospia

nina moric 1

La statutaria Nina Moric una manciata di giorni fa aveva dichiarato a Piersilvia Toffanin a Verissimo di essere in partenza per la sua Croazia e che avrebbe lasciato per sempre l'amata Italia. Ma una manciata di ore fa è stata avvistata a Milano fresca di extension con il suo amico Federico Fashion style fresco di botulino. Mistero su dove la showgirl croata stia alloggiando dopo aver lasciato definitivamente la sua casa in zona San Babila. Dicono stia vivendo in una suite di un noto hotel del centro, lo stesso dove passerà questi giorni pasquali. Ma chi paga il conto? Ah, saperlo...

Fermi tutti. La marchesa per mancanza di nobiltà Daniela del Secco fu d'Aragona ha fatto realizzare per Pasqua una serie limitata di uova di cioccolato che ritraggono la sua "eterea" immagine. Pare che solo pochissimi selezionati amici e clienti riceveranno in dono l'agognato uovo ! La neuro, please!

daniela santanche' e il fidanzato dimitri

Forte dei Marmi bifronte: se da un lato Daniela Santadeche' assieme al suo "nobile" compagno Dimitri trascorrono questi giorni di festa a sbocciare al Twiga come se non vi fosse un domani dall' altro Alessandro Sallusti e la sua Patrizia Groppelli fu d' Asburgo si dedicano all'orto e al giardinaggio in compagnia del fedele cane Aristotele. Non c'è più religione...

"Ma se i tuoi occhi fossero ciliegie io non ci troverei niente da dire. E non c'è niente da capire." Questo l'enigmatico post di Francesca Verdini fidanzata di Matteo Salvini postato sui suoi social . Lei vede gli occhi del suo uomo come due rosse ciliegione. Passione rovente? Sguardo che esalta i sensi e fa esultare la carne? Macché! Il Capitone è soggetto all'uveite. Una infiammazione dell' iride!

Il noto giornalista di spettacolo e tv ieri notte è stato avvistato in un parco al centro di Milano mentre emulava seminudo dietro ad un albero le mejo prestazioni di Monica Lewinsky! Ad essere deliziato dalle sue orali abilità era uno statuario modello di origini nordafricane. Di chi stiamo parlando? E soprattutto il giornalista - opinionista quanto avrà sborsato? Ah, non saperlo...

il post di francesca verdini per matteo salvini

Cosa hanno in comune l'ultima edizione de L' isola dei famosi e l'ultima (ancora non andata in onda) edizione di Pechino Express? Hanno nel cast due concorrenti ufficialmente eterosessuali che a Milano erano molto noti fino a poco tempo fa per essere due famosi escort gay. Le loro foto e i loro annunci "professionali" è ancora possibile reperirli in rete. Chi sono? Ah, Non saperlo..

Il noto attore lanciato da un programna tv del pomeriggio del Biscione e ora tra le icone del famoso regista straniero pare sia ancora nei ricordi di molte sue ex amanti. Di una notissima ex letterina in particolare . La ragione? La sua enorme, esondante e sempre vivace piu segreta "virtù"... "tra le virtù la più indecente"... Chi è?

Chi è quel "virilissimo", cattolico e sposatissimo politico del Nord Est che ha regalato al suo storico collaboratore e amante una due giorni di passione e giochi erotici e di ruolo in una località lontana da occhi indiscreti? Ah, non saperlo...

le uova di daniela del secco

Fermi tutti! La ex Pupa Nora Amile ora dedita allo yoga, all'ippoterapia e alle pratiche olistiche esordirà a breve con una mostra ai Navigli. La esuberante Nora è ormai lanciatissima nel mondo dell'arte figurativa. Amen.

L'ex notissimo calciatore (fidanzatissimo e con prole) cosa o chi ha in comune con il giovane ed esaltatissimo chef che ama la tv? Hanno in comune il "fornitore" notturno e tal Meli, meglio conosciuta come "Bocca di fuoco" una storica professionista del piacere ormai 72 enne. Chi sono?

Cosa fa nella vita Marta Flavi? Fa ormai parte, dicono le solite malelingue, dell'arredamento del noto e lussuoso Hotel De Russie di Roma. È infatti possibile incontrarla li' quasi 7 giorni su 7. Memorabili le foto scattate (e poi postate) nel giardino dell' Hotel in cui vestita, truccata e photoscioppata di tutto punto fa appelli per la pace in Ucraina. Amen

nina moric 2

La pasticceria che va tra la maggiore in questi giorni di festa nella MIL.. ANO.. ANO.. ANO? Si trova in zona Ticinese. La ragione di tanto successo? Guardate le foto dei dolci e capirete!

mr dick milano 3 alessandro sallusti patrizia groppelli marta flavi mr dick milano 2 nina moric nina moric nina moric aida yespica nina moric 7 aida yespica nina moric 6 nina moric al mare nina moric al mare mr dick milano 1