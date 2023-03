CHI AL PALAZZO E CHI VIA DAL CAZZO – RE CARLO HA DECISO CHI VUOLE AVERE VICINO E CHI VUOLE TENERE ALLA LARGA: ANDREA VERRÀ SPEDITO LONTANO DA PALAZZO, IN QUEL FROGMORE COTTAGE, UN TEMPO LA CASA DI HARRY E MEGHAN (I DUE, SEMMAI UN GIORNO VOLESSERO TORNARE IN GRAN BRETAGNA, POTRANNO USARE UNA SUITE A BUCKINGHAM PALACE) – SALTO DI QUALITÀ PER WILLIAM E KATE CHE POTRANNO TRASFERIRSI NEL…

Estratto dell’articolo di Luigi Ippolito per il “Corriere della Sera”

È il grande Monopoli reale lanciato da re Carlo: una girandola di cambi di residenza che coinvolge principi e duchi e che, come nel celebre gioco, finirà con vincitori e vinti.

Tutto comincia con la cacciata di Andrea dal Royal Lodge di Windsor, una sontuosa residenza di 30 stanze che il figlio prediletto di Elisabetta ha occupato per vent’anni: ma adesso suo fratello Carlo, desideroso di snellire la monarchia, gli ha tagliato l’appannaggio annuale e così Andrea non può più permettersi di mantenere la magione, che ha tra l’altro bisogno urgente di lavori di restauro.

Contemporaneamente, Harry e Meghan hanno ricevuto l’ordine di sfratto da Frogmore Cottage

[…] la pubblicazione di «Spare», il memoriale al veleno di Harry, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso: e Carlo — spinto, a quanto pare, dal primogenito William — ha ordinato ai duchi di Sussex di sgombrare la proprietà. Che, a questo punto, verrà offerta ad Andrea: lui all’inizio ha puntato i piedi, ma gli è stato detto che era un «prendere o lasciare».

Tuttavia, ha fatto sapere una fonte reale al Mail on Sunday , anche se «Carlo è furioso, come lo è William, il re non è una cattiva persona: non desidera vedere suo fratello Andrea senzatetto e non vuole privare i Sussex di una base in Gran Bretagna».

Ecco dunque che a Harry e Meghan è stata offerta la possibilità di usare la suite a Buckingham Palace che pure prima apparteneva ad Andrea […]

Quella suite è notoria anche perché il principe ci portava le sue amanti e vi ha intrattenuto pure Ghislaine Maxwell, la complice di Jeffrey Epstein che lo ha coinvolto nei loro sordidi giri sessuali per i quali lei è finita in galera e lui in disgrazia perenne. […] che ne sarà del maestoso Royal Lodge, sgombrato da Andrea?

Pare perfetto per accogliere William e Kate, cui l’attuale Adelaide Cottage, la casa di quattro stanze in cui ora risiedono, va un po’ stretta a una coppia che ha ormai tre figli. Ma è anche una questione di prestigio: «Il Royal Lodge è troppo grandioso per l’attuale status del principe Andrea — ha fatto notare una fonte al Mail on Sunday — mentre l’Adelaide Cottage è troppo piccolo per i futuri re e regina […]».

