Le esequie del principe Filippo, secondo le regole previste per i funerali della Casa Reale, si svolgeranno nei prossimi 10 giorni nella St George's Chapel, del Castello di Windsor in 'forma ristretta', come ha chiesto lo stesso consorte della Regina Elisabetta.

Le regole del distanziamento e i divieti di assembramenti vigenti per il Covid imporranno dei cambiamenti al programma già elaborato dal Palazzo dei funerali, che ha come nome in codice Operation Forth Bridge. Attualmente in Inghilterra ai funerali può partecipare un massimo di 30 persone, osservando le regole del distanziamento.

Questo significherà quindi che la Regina dovrà decidere quali saranno i membri più stretti della famiglia reale a cui verrà permesso di partecipare alle esequie nel castello. Ovviamente le regole anti Covid rendono impossibile la partecipazione di leader mondiali e reali di altri Paesi, come previsto dal programma. Secondo il programma, prima dei funerali è previsto che venga allestita una camera ardente nella Chapel Royal al St James's Palace a Londra.

Il programma dei funerali prevedeva, prima della pandemia, che oltre 800 invitati avrebbero potuto rendere l'ultimo saluto al principe, ma non sarebbe stata aperta al pubblico che avrebbe potuto però lasciare un messaggio sul libro delle condoglianze.

2. Addio al principe Filippo, la Bbc interrompe i programmi per l’annuncio in diretta: il logo diventa bianco e nero

Una notizia che non poteva aspettare, quella della morte del principe Filippo, deceduto a 99 anni. La Bbc ha interrotto il palinsesto per dare la comunicazione in diretta, abbandonando il logo rosso della testata per uno bianco e nero. "Interrompiamo le nostre trasmissioni per darvi un annuncio importante. State guardando Bbc News, da Londra. Buckingham Palace ha comunicato che è morto il principe Filippo, duca di Edimburgo", ha spiegato una conduttrice visibilmente emozionata.

