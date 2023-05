23 mag 2023 10:05

A CHI PIACE IL PESCE, A CHI IL “PHISHING” - ARRESTATA IN BRIANZA UNA 31ENNE CHE HA MESSO A SEGNO NUMEROSE TRUFFE INFORMATICHE PER DECINE DI MIGLIAIA DI EURO - LE VITTIME SI VEDEVANO ADDEBITATI IMPORTI FINO A TREMILA EURO PER L'ACQUISTO DI PROFUMI, COSMETICI, ARTICOLI DI BIGIOTTERIA, VIAGGI, RICARICHE TELEFONICHE, PNEUMATICI. IL METODO ERA SEMPRE LO STESSO, QUELLO DELLA EMAIL DI PHISHING, APPARENTEMENTE INVIATA DA UN ENTE AFFIDABILE, PER ESEMPIO UNA BANCA - LA TRUFFATRICE ACQUISIVA DATI PERSONALI COME CODICI DI PAGAMENTO E…