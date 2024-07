CHI PIÙ LAVORA, PIÙ GUADAGNA: E VALE ANCHE PER UN MONARCA! – RE CARLO FA FESSI I SUOI SUDDITI: INANELLA 464 IMPEGNI IN UN ANNO E FA AUMENTARE IL SUO FINANZIAMENTO PUBBLICO PER IL PROSSIMO ANNO – SE DA UN LATO I TABLOID HANNO INSALIVATO IL RE PER IL SUO “STAKANOVISMO”, ARRIVANDO ALLA RIDICOLA DEFINIZIONE DI “WORKING CLASS HERO”, I CRITICI SOTTOLINEANO COME CARLO L’ANNO PROSSIMO SI METTERÀ IN TASCA 53,5 MILIONI DI EURO...

Estratto dell’articolo di Matteo Persivale per il "Corriere della Sera"

re carlo legge il discorso di keir starmer 2

Nonostante la malattia: 464 impegni ufficiali in un anno (il 20% dei 2.327 di tutta la famiglia), 188 tra pranzi e tè del pomeriggio per incontrare ospiti importanti, 105 mila ospiti ricevuti agli eventi ufficiali, 1,55 milioni di euro spesi in carta intestata e francobolli, 27 mila lettere ricevute dai sudditi in occasione della malattia e di quella della principessa Catherine.

Record i profitti dei suoi investimenti (molte energie rinnovabili: Carlo, re ambientalista, è un sostenitore dell’eolico da mezzo secolo). Aumenta di conseguenza il suo finanziamento pubblico per il prossimo anno.

re carlo

Il contribuente britannico ieri ha potuto fare i conti in tasca a re Carlo al centesimo

[…] I monarchici sono fieri dell’impegno del re stakanovista nel suo primo anno completo sul trono (era subentrato a Elisabetta a settembre 2022), con il Sun che facendosi prendere un po’ la mano titola a doppia pagina «Working Class Hero». I critici sono pronti a sottolineare che Carlo ora riceverà più denaro pubblico: oltre 53,5 milioni di euro, un aumento del 53%. Il patrimonio immobiliare della Corona tocca 1,3 miliardi di euro e farà impennare il Sovereign Grant, il finanziamento pubblico per le attività ufficiali dei reali, che sale da 102,7 milioni di euro nel 2024/2025 a 157 milioni nel 2025/2026.

re carlo e camilla alle camere riunite 3

L’incoronazione è costata quasi un milione, ma Carlo taglia i costi totali che da 128 milioni di euro passano a 107; calano le emissioni dei reali (-3%) e crescono, di poco, le assunzioni di personale di colore che restano, garantisce il Palazzo, una futura priorità di Carlo.

re carlo alla cerimonia in memoria dello sbarco in normandia 5

Il carovita non ha risparmiato il re: +1 milione di euro di spese di elettricità che ora toccano i 2,62 milioni totali, e se le Bentley reali verranno convertite come gli elicotteri a biocarburante, la gestione di Buckingham Palace già costosa di suo (1,31 milioni di euro per pulizie e lavanderia, 1,79 per cibo e bevande) vedrà lievitare i costi dell’annoso restauro. Il principe William, al contrario del padre, non ha diffuso i propri dati.

re carlo e la regina camilla commossi alla cerimonia in memoria dello sbarco in normandia a portsmouth 1 re carlo alla cerimonia in memoria dello sbarco in normandia 4 re carlo iii con camilla parata trooping the colours 2024 il ritratto ufficiale di re carlo re carlo e camilla parata trooping the colour 2024