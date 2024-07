CHI PUO' PERMETTERSELO SI SPOSA E...FA BENEFICENZA - TRA I VIP ORA VA DI MODA IL "MATRIMONIO SOLIDALE": I REGALI DEGLI INVITATI VENGONO DESTINATI A OPERE DI BENE - UN BEL GESTO MA NON DA TUTTI: PER I COMUNI MORTALI I SOLDINI SGANCIATI DA PARENTI E AMICI SONO L'UNICO MODO PER PAGARE LE SPESE DEL RICEVIMENTO DI NOZZE…

Estratto dell’articolo di Barbara Carbone per "il Messaggero"

L'amore può generare amore per il prossimo. Impazzano, non soltanto tra i vip, i matrimoni solidali, quelli in cui le classiche bomboniere, spesso destinate a finire in un cassetto, e i regali lasciano il posto a donazioni in denaro a scopo benefico. […]

Un trend condiviso dal campione di motociclismo Pecco Bagnaia e dalla sua futura moglie Domizia Castagnini che hanno deciso di devolvere in beneficenza il ricavato dei regali del loro blindatissimi matrimonio che si terrà il prossimo 20 luglio nel Duomo di Pesaro. Le donazioni verranno devolute all'Ugi - Unione genitori italiani - con la quale Pecco ha concordato una causale con la quale versare il tutto.

A sua volta Ugi destinerà il ricavato per l'allestimento di una palestra per la riabilitazione dei piccoli pazienti dell'ospedale infantile Regina Margherita, a Torino. Si tratta dello stesso nosocomio che, lo scorso dicembre, era stato coinvolto nella vicenda del "Pandoro Gate".

In quell'occasione, l'influencer Chiara Ferragni, decise di donare un milione di euro all'ospedale dopo le accuse di scarsa trasparenza dell'operazione tra marketing e beneficenza

[…] I futuri coniugi Bagnaia non sono gli unici vip ad aver detto si nel segno della beneficenza. A maggio scorso il difensore della Juventus Daniele Rugani e la giornalista Michela Persico hanno devoluto tutti i regali di nozze in beneficenza destinandoli alla realizzazione di un nuovo reparto dell'ospedale pediatrico Regina Margherita del capoluogo piemontese.

Anche un altro sportivo, il centrocampista dell'Inter Roberto Gagliardini e la moglie Nicole Ciocca vollero donare i regali ricevuti al loro matrimonio a favore della Onlus Insuperabili per consentire a numerose persone con disabilità di realizzare il sogno di riuscire a giocare a calcio.

Prima di loro fu addirittura Kensington Palace a diramare con un comunicato la decisione di Harry e Meghan Markle di non voler ricevere regali di nozze bensì donazioni da destinare in beneficenza. Danilo Cataldi e la moglie Elisa Liberati vollero aiutare due gemelli affetti da una sindrome neurodegenerativa e una ragazza ridotta in stato vegetativo.

[…] In linea con il cambiamento anche l'abito da sposa, finora emblema di lusso e grazia e che adesso diventa "equo" utilizzando cioè tessuti naturali, come il lino grezzo o derivati da sete ottenute con metodi di produzione in cui non vengono uccisi i bachi.

C'è però chi preferisce fare del bene in altro modo e non intende rinunciare al "matrimonio da favola", quello sempre sognato con tanto di cerimonia sfarzosa, abito griffato, torta a tre piani, confetti e bomboniere. Quelli che, nel giorno del fatidico si, dopo un lungo rinfresco si congedano dagli ospiti, mano nella mano, pronti a partire per un indimenticabile viaggio di nozze, magari su un'isola tropicale. Ad ognuno, insomma, il suo matrimonio.

