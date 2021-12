CHI È LA RAGAZZA CHE SOTTO LE LENZUOLA ALLUNGA LA MANO BIRICHINA VERSO L’ARNESONE DI “FURBIZIO” CORONA? L’EX RE DEI PAPARAZZI ANNUNCIA DI AVERE UNA NUOVA STORIA PUBBLICANDO LA SUA FOTO PORCELLA A LETTO CON UNA MISTERIOSA RAGAZZA: LA NUOVA FIAMMA È SARA BARBIERI, UNA MODELLA 20ENNE DIVENTATA FAMOSA PER LA RELAZIONE DURATA QUALCHE MESE CON IL RAPPER SALMO – VIDEO: LO SPOGLIARELLO SEXY IMPROVVISATO IN CAMERA DA LETTO…

Fabrizio Corona è in splendida forma. A dirlo non sono solo le stoccate riservate ad alcuni vip come Ilary Blasi ed Elisabetta Gregoraci, ma anche l'ultima storia condivisa su Instagram dall'ex re dei paparazzi accanto al suo nuovo amore. Nello scatto pubblicato sui social Corona si fa immortalare a letto insieme a una misteriosa ragazza a cui tiene la mano sotto le coperte. Nella foto non si vedono i volti, ma un piccolo tag sotto alla parola «Alchimia» rivela l'identità dell'ospite.

Il nuovo amore di Fabrizio Corona

Dopo Belen Rodriguez, Nina Moric e Asia Argento, la nuova fiamma di Fabrizio Corona si chiama Sara Barbieri. Si tratta della giovane e promettente modella balzata agli onori delle cronache nel 2020 per una presunta relazione con Salmo.

Non è facile trovare un posto nel cuore di Fabrizio Corona, che ha avuto molte donne nella sua vita, ma che si concede di rado a tenerezze in pubblico. Per accorgersene basta scorrere il suo profilo social dove, a parte qualche scatto con il figlio Carlos Maria e la madre Gabriella Privitera, il fotografo non lascia spazio a post romantici.

Fa eccezione una breve clip girata dalla stessa Sara Barbieri tre giorni fa: nel video la ragazza lo riprende con il cellulare, mentre lui improvvisa uno spogliarello light davanti allo specchio sulle note di Always On The Run di Lenny Kravitz, prima di saltare sul letto e baciarla, strappandole un sorriso. Sarà vero amore? Chi può dirlo, intanto let's «rock and love».

