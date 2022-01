CHI L’ASCIUGA IL CANAL? – SONO GIORNI DI MAREA ECCEZIONALMENTE BASSA A VENEZIA: I CANALI DELLA LAGUNA SONO A SECCO ED È QUASI IMPOSSIBILE NAVIGARE – OGGI LA BASSA MAREA HA TOCCATO I -55 CENTIMETRI SUL MEDIO MARE, E DOMANI SI PREVEDE UN PICCO NEGATIVO DI -50...

Da www.leggo.it

BASSA MAREA A VENEZIA

Marea eccezionalmente bassa per due giorni a Venezia. Un effetto contrario alla più nota acqua alta che porta però problemi di navigazione nei canali che restano a secco. Oggi, 29 gennaio, la bassa marea ha toccato intorno alle 15.30 i -55 centimetri sul medio mare mentre per domani, intorno alle 16, si prevede un picco negativo di -50. Proprio la soglia di -50, secondo il Centro maree del Comune che pubblica i dati, è un indice negativo per la circolazione delle imbarcazioni ma anche per quelle ormeggiate che restano letteralmente in secca. Un fatto non inusuale nei primi mesi dell'anno.

bassa marea a venezia 4

La navigazione

Un fenomeno che comunque non pregiudica la navigazione essenziale, ovvero quella dei mezzi pubblici e di soccorso. I vaporetti, infatti, transitano lungo il Canal Grande, il Canale della Giudecca e il Rio di Cannaregio che non presentano problemi.

bassa marea a venezia

Per le altre imbarcazioni, invece, l'amministrazione comunale, negli ultimi anni, ha provveduto a scavare canali e rii indispensabili per far transitare i mezzi di soccorso, pompieri e idroambulanze, nonchè quelli delle forze dell'ordine. In passato lo scavo dei canali veniva effettuato per 'insulè, di fatto rendendo trasitabili i canali di porzioni della città a macchia di leopardo senza garantire un collegamento pianificato come quello attuale tra amministrazione e soggetti interessati.

bassa marea a venezia 2 bassa marea a venezia 1 bassa marea a venezia 3