20 mag 2022 17:03

CHI È L’ATTORE DEL FILM DI CARLO VERDONE “BENEDETTA FOLLIA” INDAGATO PER AVER FINTO DI VACCINARSI CONTRO IL COVID? – OLTRE AL PROTAGONISTA DELLA PELLICOLA, CI SONO ANCHE LA TITOLARE DI UNA FARMACIA E UN’AVVOCATESSA TRA GLI INDAGATI PER FALSO DALLA PROCURA DI ROMA PER AVER FINTO DI FARSI INOCULARE PER OTTENERE IL GREEN PASS: UNA MOSSA RIUSCITA GRAZIE ALLA COMPLICITÀ DEL MEDICO ALESSANDRO AVENI, ACCUSATO DI AVER ORGANIZZATO LA MESSA IN SCENA PER FAR OTTENERE IL CERTIFICATO ANCHE A PIPPO FRANCO, A UN MAGISTRATO IN PENSIONE E…