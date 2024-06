CHI SARÀ IL PROSSIMO DIRETTORE CREATIVO DI CHANEL? DA QUANDO VIRGINIE VIARD HA MOLLATO L’AMBITISSIMO POSTO NELLA MAISON FRANCESE, È SCATTATO IL TOTO NOMI: IN POLE POSITION CI SAREBBE HEDI SLIMANE, ATTUALE DIRETTORE CREATIVO DI CELINE CHE KARL LAGERFELD AVEVA INDICATO COME SUO POSSIBILE EREDE – TRA I NOMI PIÙ GETTONATI ANCHE QUELLO DI SARAH BURTON, BRACCIO DESTRO DEL COMPIANTO ALEXANDER MCQUEEN, E L’ITALIANISSIMO PIERPAOLO PICCIOLI, ANCORA SU PIAZZA DOPO L’ADDIO A VALENTINO – MA STA CIRCOLANDO ANCHE IL NOME DI…

[…] chi sarà il prossimo direttore creativo di Chanel? Come di consueto non mancano teorie credibili ed altre decisamente più fantasiose, in un toto nomi che non vede l’ora di immaginare un domani inedito per la famosa maison francese.

Da Hedi Slimane a Sarah Burton, da Pierpaolo Piccioli a Simon Jacquemus, tutte le indiscrezioni sul possibile nuovo direttore creativo di Chanel.

Hedi Slimane in pole position

L’attuale direttore creativo di Celine è da sempre uno dei nomi più citati quando si parla di papabili designer alla guida di Chanel. Non solo perché lo stesso Karl Lagerfeld l’aveva descritto come un suo possibile erede, ma anche perché le voci di un possibile addio di Slimane da Celine si rincorrono da diversi mesi.

Tra i nomi più gettonati come eredi di Viard spicca quello di Sarah Burton. Dopo vent’anni nell’atelier di Alexander McQueen, prima come braccio destro del compianto designer, poi come direttrice creativa, Burton si è rivelata una delle stiliste più talentuose della sua generazione.

Oltre a Jeremy Scott e Marc Jacobs, Pierpaolo Piccioli è un altro virtuale candidato alla guida di Chanel, visto l’improvviso addio da Valentino lo scorso marzo.

E se fosse John Galliano?

Nel costante gioco delle sedie alla ricerca del nuovo direttore creativo di Chanel non manca Simon Jacquemus. Inizialmente dato prossimo al debutto da Givenchy, dopo le dimissioni di Matthew Williams, nelle scorse ore il designer francese aveva gettato nel panico gli addetti al lavori parlando della sua imminente sfilata a Capri come della sua ultima collezione (intendendo in ordine di tempo, non quella conclusiva).

Si sono invece alzate le quotazioni di John Galliano, dopo che dal suo profilo Instagram sono spariti tutti i post, di solito il segno inequivocabile dell’arrivo di un annuncio o di una notizia dirompente.

