E CHI SAREBBE L’ANIMALE? LA FOLLE SCOMMESSA DI ALCUNI TURISTI A ISCHIA: SBARCANO DALLO YACHT E LAPIDANO UN CONIGLIO IN SPIAGGIA - L’ANIMALE È STATO PRESO A SASSATE E UCCISO DAVANTI AD ALCUNI BAMBINI - LA DENUNCIA DEGLI ANIMALISTI: “AIUTATECI A IDENTIFICARE QUESTI CRIMINALI”

Da https://www.tgcom24.mediaset.it

IL CONIGLIO LAPIDATO IN SPIAGGIA A ISCHIA DA ALCUNI TURISTI

Un coniglio, simbolo di una delle spiagge di Ischia e battezzato Roger dagli isolani, è stato ucciso a sassate da un gruppo di turisti. E' successo a ferragosto sulla spiaggia di Varulo, davanti ai bagnanti e a diversi bambini. Più persone sarebbero scese da uno yacht e, pare per una scommessa, avrebbero iniziato a prendere a sassate l'animale fino a ucciderlo. Poi si sarebbero dileguate.

A denunciare l'accaduto su Facebook sono gli Animalisti Italiani. "Roger è morto con la schiena spezzata. Lapidato per divertimento anche davanti ad alcuni bambini", hanno scritto annunciando che sporgeranno "denuncia per maltrattamento e uccisione di animale al momento contro ignoti". Poi l'appello: "Chiediamo a chiunque possa fornirci informazioni utili per risalire a questi criminali, di contattarci al più presto". Alcuni testimoni avrebbero scattato foto in cui i turisti sarebbero riconoscibili.