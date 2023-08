31 ago 2023 18:09

CHI SI È FREGATO LA MADONNA? – GIALLO A GUIDONIA, VICINO ROMA: È STATA RUBATA UNA STATUA DELLA VERGINE MARIA, POI RITROVATA – LA NOTTE DEL 15 AGOSTO UN TESTIMONE HA VISTO TRE UOMINI CARICARSELA IN MACCHINA E SFRECCIARE VIA A TUTTO GAS, POI, DOPO UN PAIO DI SETTIMANE, LA STATUA È STATA RECUPERATA IN UN CASOLARE ABBANDONATO. A COSA È SERVITA? NON È CHE C'È DI MEZZO QUALCHE RITO SATANICO?