CHI SONO LE BESTIE? – LA STORIA DI BETHANY, LA CAGNOLINA CHE NON TROVA PADRONI A CAUSA DEL SUO MUSO SFIGURATO. DOPO ESSERE STATA PORTATA NEL REGNO UNITO DALLA ROMANIA, È STATA ACCOLTA DA UN ENTE DI BENEFICENZA CHE STA CERCANDO QUALCUNO CHE LA ADOTTI – HA 9 MESI, GODE DI OTTIMA SALUTE E SECONDO I VETERINARI IL MOTIVO DEL SUO ASPETTO POTREBBE ESSERE… – VIDEO

Laura De Rosa per www.greenme.it

Si chiama Bethany, è un incrocio di labrador con una particolarità: il suo muso è gravemente sfigurato. Dopo essere stata trasportata fino al Regno Unito dalla Romania, è stata accolta da un ente di beneficenza per animali di Norwich, il Safe Rescue For Dogs, dove sta cercando qualcuno che la adotti.

Bethany ha 9 mesi, è nata così, con quel muso attorcigliato che si piega da un lato e i denti in vista, ma a differenza di quanto si potrebbe pensare, è in perfetta salute. Può mangiare, bere, correre e giocare proprio come qualsiasi altro cucciolo. Il cane è stato sottoposto a numerose visite veterinarie per capire se avesse dei problemi ma si è scoperto che sta benissimo. Fra l’altro è un animale molto gentile e allegro, anche con i bambini.

La mamma di Bethany era un cane randagio della Romania, accolta da una generosa famiglia locale quando è rimasta incinta. Sono stati loro a prendersi cura della sua cucciolata di cinque cuccioli, tutti con lo stesso muso deformato, finché non sono stati trasportati nel Regno Unito.

Secondo il veterinario della Romania il padre era probabilmente di razza pechinese e l’incrocio fra due razze potrebbe aver contribuito al loro aspetto.

Bethany ha una coda scodinzolante e ama fare le coccole, come dichiarato sulla pagina fb del rifugio, insomma, è un cane come tanti altri, e sicuramente dalla personalità molto gradevole, ma ci costringe, con il suo aspetto diverso, ad andare oltre le apparenze, che tanto male non è!

Se siete interessati ad adottarla, trovate tutti i contatti sulla pagina del rifugio.

zoe casey, volontaria della safe rescue for dogs, con bethany