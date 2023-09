CHI SONO I MASCHIETTI CON CUI LE DONNE ITALIANE TRADIREBBERO VOLENTIERI IL MARITO? – SUL PODIO CI SONO IL SUPERDOTATO (NON SOLO DI NOZIONI STORICHE) ALBERTO ANGELA, IN QUOTA SAPIOSESSUALE, E RUDY EL KHOLTI, ELETTO MISTER ITALIA NEL 2019 - TRA I SOGNI EROTICI DELLE DONZELLE CI SONO ROBERTO BOLLE CON IL SUO PACCO AGGETTANTE E RAOUL BOVA. AD AGGIUDICARSI LA MEDAGLIA D'ORO È...

Attori dal fisico scultoreo, modelli dallo sguardo magnetico, cantanti di successo e campioni sportivi, ma anche un affermato e stimato paleontologo, giornalista e divulgatore scientifico tra gli uomini più belli d’Italia nel sondaggio di Incontri-ExtraConiugali.com

Quali uomini le donne italiane considerano irresistibili e sognano per una notte di sesso travolgente? Ecco nella classifica di Incontri-ExtraConiugali.com i personaggi di grande popolarità con le quali le donne sarebbero disposte a tradire il loro partner.

La classifica si basa su un sondaggio su un campione di 2 mila donne di età compresa tra i 24 ed i 50 anni, realizzato dall’1 al 5 settembre 2023 dal sito 100% italiano che garantisce una rapida scappatella romantica a chi è in fuga da un matrimonio infelice oppure opprimente, ma anche e soprattutto a chi desidera una valvola di sfogo, indispensabile in questi tempi di crisi economica e di instabilità geopolitica che vanno ad aggravare il nervosismo, la tristezza e la stanchezza di chi è appena tornato dalle vacanze.

«Nelle preferenze delle donne troviamo sul podio Luca Argentero (87% di consensi) che ci ha emozionato e stupito tutti fin dalla sua prima apparizione al Grande Fratello, il paleontologo, giornalista e divulgatore scientifico Alberto Angela (85%) ed “il Più bello d’Italia 2019” Rudy El Kholti (82%), eletto Mister Italia nella finale nazionale tenutasi a Lignano Sabbiadoro» riepiloga Alex Fantini, fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com.

Dopo il terzo posto al Grande Fratello, diverse comparsate in TV, molti lavori da modello (includendo un calendario sexy per Max) e poi il cinema (splendide le sue interpretazioni in A casa nostra di Francesca Comencini ed Saturno contro di Ferzan Özpetek), Luca Argentero troneggia ancora, conquistando appunto il primo posto nel sondaggio di Incontri-ExtraConiugali.com.

Ma a stabilire un “nuovo canone” è il secondo classificato nel ranking del sito più sicuro dove cercare un’avventura in totale discrezione e anonimato: Piero Angela, autore di numerosi bestseller —da Una giornata nell’antica Roma ad Amore e sesso nell’antica Roma, passando per Impero, Viaggio nella Cappella Sistina, I Bronzi di Riace, I tre giorni di Pompei e via dicendo. Senza dimenticare i programmi di cui è autore e conduttore:Passaggio a Nord Ovest ed Ulisse, due punti fermi della TV italiana.

Tra i vip che secondo il sondaggio di Incontri-ExtraConiugali.com fanno più battere il cuore alle donne troviamo quindi al quarto posto Roberto Bolle (80%) che entra di diritto in classifica grazie al suo fisico scultoreo ed al suo sorriso che spiazza mentre volteggia sui palcoscenici dei più importanti teatri del mondo.

Con un passato nel nuoto agonistico che ha contribuito a scolpirne il fisico, quinto è Raoul Bova (70%), l’attore famoso in tutto il mondo che resta invidiabile nonostante l’avanzare dell’età. Nella sua lunghissima filmografia spiccano Baarìa di Giuseppe Tornatore, La finestra di fronte di Ferzan Özpetek, Alien vs. Predator di Paul Anderson ed Avenging Angelo di Martyn Burke, con Sylvester Stallone, Madeleine Stowe ed Anthony Quinn.

Seguono quindi Biagio Antonacci (69%) —che, tra i cantanti, domina i sogni proibiti delle signore d’Italia— e l’allenatore Fabio Cannavaro (65%), considerato uno dei migliori giocatori della storia del calcio e senz’altro il più grande difensore della sua generazione: eletto FIFA World Player of the Year, nel 2006 si è anche aggiudicato il “Pallone d’oro”. «È stato soprannominato il “Muro di Berlino” nel 2006, quando fu uno degli artefici più meritevoli della vittoria dell’Italia nei Campionati mondiali di calcio» ricorda Alex Fantini.

Gettonato tra i gusti femminili è anche Filippo Neviani (in arte Nek) che nel sondaggio di Incontri-ExtraConiugali.com ha ottenuto il 63% delle preferenze.«Il cantautore e polistrumentista italiano con oltre 10 milioni di dischi venduti in tutto il mondo dall’essere un “bel ragazzo” è passato ad essere un uomo tra i più affascinanti d’Italia: apprezzato da mamme e figlie è tra i preferiti anche dalle fedifraghe, con più di 6 iscritte alla nostra community su 10 che vorrebbero avere una relazione extra-coniugale con lui» mette in evidenza Alex Fantini.

A chiudere la classifica —rispettivamente al nono e decimo posto— troviamo infine il blogger Mariano Di Vaio (60%) con i suoi 6,9 milioni di follower su Instagram e numerosi lavori come modello per Hugo Boss, Roberto Cavalli, Brunello Cucinelli e Tommy Hilfiger; ed Alessandro Preziosi (58%), considerato un sex symbol fin dall’inizio degli anni 2000 quando l’attore divenne protagonista della fiction Elisa di Rivombrosa, il successo televisivo che ha coronato la sua carriera.

