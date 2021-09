2 set 2021 18:29

CHI VIGILA SUL VIGILE? – IL CAPO DEI VIGILI DI SIRMIONE È STATO DENUNCIATO PER STALKING DALL’EX COMPAGNA CHE HA RICEVUTO 592 FRA MESSAGGI E TELEFONATE IN UN MESE: “ALLORA IO TI SPARO, POI MI SPARO IO. ENTRO DOMENICA LA STORIA DEV'ESSERE FINITA” – IL CULMINE QUANDO, DOPO L’SMS MINATORIO, SI È PRESENTATO A CASA DELLA CON LA PISTOLA CARICATA CON DUE PROIETTILI. UN PIANO ANDATO IN FUMO PER...