CHI VOLEVA MORTO BRIAN THOMPSON? – LA MOGLIE DEL CEO DI “UNITEDHEALTHCARE”, UCCISO A PISTOLETTATE A NEW YORK, DAVANTI ALL’HOTEL HILTON, RACCONTA: “AVEVA RICEVUTO DELLE MINACCE. NON SO I DETTAGLI, FORSE UNA COPERTURA NEGATA?” – LA POLIZIA: “È STATO UN ATTACCO MIRATO PREMEDITATO E PREPARATO” - IL KILLER È FUGGITO VERSO CENTRAL PARK CON UNA BICI ELETTRICA…

USA: MOGLIE CEO UCCISO A NY, 'AVEVA RICEVUTO MINACCE, FORSE UNA COPERTURA NEGATA'

(Adnkronos) - "Ci sono state delle minacce". E' quanto ha detto a Nbcnews Paulette Thompson, la moglie di Brian Thompson, il Ceo di UnitedHealthcare, gigante delle assicurazioni sanitarie Usa, ucciso oggi di fronte all'Hilton di New York in quello che la polizia ha definito "un attacco mirato premeditato e preparato". "Non so, forse una copertura negata? - ha aggiunto la donna - non so i dettagli, so solo che lui mi aveva detto che vi erano delle persone che l'avevano minacciato".

POLIZIA DIFFONDE IMMAGINI KILLER NYC E CHIEDE COLLABORAZIONE

(ANSA) – Il killer del ceo del colosso assicurativo sanitario UnitedHealthcare Brian Thompson a Manhattan è fuggito verso Central Park con una bici elettrica: lo ha detto in una conferenza stampa la polizia di New York, che ha diffuso due immagini del sospetto prese dai sistemi di videosorveglianza (mentre spara e mentre scappa in bici) e chiesto aiuto a chiunque possa fornire informazioni per identificarlo e catturarlo. Il sospetto, ha riferito la polizia, appare avere pelle chiara, vestiva una giacca beige e portava uno zainetto grigio.

USA: THOMPSON ERA STATO MINACCIATO, PER POLIZIA "ATTACCO MIRATO PREMEDITATO"

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Brian Thompson, l'amministratore delegato di UnitedHealthcare, ucciso stamani a New York, avrebbe ricevuto minacce, in passato. Lo ha detto la moglie Paulette, parlando alla Nbc.

"Ci sono state delle minacce", ha detto al telefono. "So solo - ha aggiunto - che mi aveva detto che delle persone lo minacciavano". Dopo le parole del sindaco di New York, Eric Adams, che lo ha definito "un omicidio mirato", è arrivato il commento della polizia: "Si è trattato di un attacco mirato premeditato e organizzato", secondo Jessica Tisch, che guida la polizia di New York.

CEO UCCISO: 27 ANNI DI 'SCALATA' IN UNITEDHEALTH

(AGI) - Dal sito ufficiale di UnitedHealth Group, di cui Brian Thompson era il Ceo, ucciso oggi a Manhattan, sono sparite le biografie dei dirigenti, ma resta quella su Linkedin da cui emerge che Thompson, 50 anni, era entrato nel colosso americano delle polizze assicurative nel 1997 come manager nel campo industriale, medico e tecnologico, subito dopo essersi laureato in business administration all'Universita' dell'Iowa.

In quasi ventisette anni Thompson aveva scalato le posizioni, diventando direttore del dipartimento sviluppo nel 2004, poi vice presidente finanziario, presidente e dal 2021 Ceo della divisione assicurativa in una multinazionale con 140 mila dipendenti, al sesto posto nella classifica Fortune 500, che indica ogni anno l'elenco delle maggiori societa' negli Stati Uniti in base al loro fatturato. Quello di UnitedHealth era stato di 372 miliardi di dollari nel 2023.

USA: DA POLIZIA NY 10MILA DOLLARI PER CHI OFFRE INFORMAZIONI UTILI AD ARRESTO KILLER THOMPSON

(Adnkronos) - La polizia di New York ha promesso fino a 10mila dollari a chi fornirà informazioni utili all'arresto del killer del ceo della UnitedHealthcare Brian Thompson. Un post con la notizia del 'reward' è stato affisso alla sede del Nypd. Thompson è stato ucciso mentre stava raggiungendo l'Hilton a midtown a Manhattan per partecipare all'assemblea degli azionisti.

