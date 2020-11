20 nov 2020 12:05

CHI VUOL ESSERE MILIONARIO... DEVE SPERARE IN UN METEORITE - IN INDONESIA UN 33ENNE MENTRE STAVA LAVORANDO NEL GIARDINO DI CASA, E' STATO RAGGIUNTO DA UNA PIETRA DI OLTRE DUE CHILI DI CIRCA 4,5 MLD DI ANNI FA. IL GIOVANE L’HA VENDUTA A UN COLLEZIONISTA STATUNITENSE, INCASSANDO CIRCA 2 MILIONI DI DOLLARI. L’ALTRO SUO DESIDERIO E’ AVERE UNA FIGLIA: NON RESTA CHE ASPETTARE LA CADUTA DI UNA RAGAZZA DAL CIELO…