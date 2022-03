A LUME DI CANDELA - ECCO IL COMMENTO DI FRANCESCA PASCALE ALLE (FINTE) NOZZE DI BERLUSCONI E FASCINA - CAOS EUROVISION: SCONTRO DI EGO PAUSINI-CATTELAN, CHI OSCURA L’ALTRO? - NON PRENDETE IMPEGNI: IL PROSSIMO 6 MAGGIO BARBARA D'URSO FARÀ UN MEGA FESTONE PER I SUOI 65 ANNI - NIENTE FAVORITISMI: WANDA NARA FA LA CODA AL RISTORANTE - UNA SECONDA SERATA RAI PER DRUSILLA FOER? - A ROMA GIRA VOCE CHE UN MINISTRO DEL GOVERNO DRAGHI ABBIA ESPRESSO LA SUA STIMA PER UNA BELLA CONDUTTRICE, AVREBBE INVITATO I DIRIGENTI DI UNA IMPORTANTE EMITTENTE TV A INCONTRARLA. CHI SONO? - DOPO AVER LASCIATO LA CASA DEL "GF VIP" HA SCOPERTO CHE UN SUO FAMILIARE È FINITO IN UN CASO DI CRONACA MOLTO DISCUSSO...