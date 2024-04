20 apr 2024 09:12

CHIAMATE UNO BRAVO! - DEE WHITNELL, CHE SI IDENTIFICA COME NON BINARIA, SOSTIENE DI SENTIRSI UOMO O DONNA IN BASE AI PERIODI DELL’ANNO, ARRIVANDO A RIFILARCI LA SVALVOLATA TEORIA DELLA “STAGIONE DI GENERE” – SU TIKTOK LA RAGAZZINA HA RACCONTATO DI SENTIRSI PIÙ MASCOLINA D’ESTATE, MENTRE D’INVERNO PREFERISCE INDOSSARE ABITI FEMMINILI: “QUESTO NON VUOL DIRE CHE LE STAGIONI DETERMINANO LA TUA IDENTITÀ MA…”





Estratto dell'articolo di www.leggo.it dee whitnell 6 La sessualità è mutevole e cambia col tempo [...] Sui social Dee Whitnell, che identifica la sua identità come non binaria, ha detto la sua su questa tematica parlando della "stagione del genere". Il genere, secondo questa teoria, cambia a seconda del periodo dell’anno. [...] Dee Whitnell ha spiegato su TikTok cosa significa "Gender season": «Un individuo che esplora la propria identità di genere in relazione a una stagione, o a tutte le stagioni». Può capitare di sentirsi più mascolino durante l'inverno o l'estate. Oppure sentirsi più femminile in primavera. Insomma un genere diverso a seconda delle stagioni. La giovane ha proposto allora di utilizzare termini che identificano il sesso proprio con le stagioni. «Questo non vuol dire – spiega Whitnell – che le stagioni determinano la tua identità o espressione di genere, tuttavia possono influenzarla». dee whitnell 5 «Io, ad esempio, mi sento più mascolino d'estate. In quel periodo indosso abiti più maschili, i capelli più raccolti. Di inverno, invece, adoro le gonne e i vestiti. E porto i capelli sciolti». Pioggia di critiche nei commenti. Per alcuni si tratta di una narrazione "ridicola" e c'è chi sostiene che si chiami «indossare abiti estivi o invernali a seconda delle stagioni». Ma non manca chi la pensa come Whitnell: «In estate e in primavera sono più femminile, poi in autunno sono più maschile», spiega un utente. dee whitnell 4 dee whitnell 1 dee whitnell 2