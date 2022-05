15 mag 2022 11:00

CHIAMATE UN MEDICO PER QUESTE INFERMIERE – ORMAI I RUSSI NON SANNO PIÙ CHE INVENTARSI PER FARE PROPAGANDA E RACCATTANO QUATTRO BONONE PER FARLE POSARE ACCANTO AI MILITARI: VESTITE DA INFERMIERE, LE “SISTERS FOR VICTORY” HANNO SFOGGIATO LA Z SUL BRACCIO E SI SONO LANCIATE IN IMPROBABILI MESSAGGI IN FAVORE DELL’INVASIONE IN UCRAINA – TRA DI LORO CI SONO ANCHE AVVOCATI E MEDICI, MA PER LO PIÙ SONO INFLUENCER CAPACI DI ACCHIAPPARE I CLIC…